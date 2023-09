Busbranche auf der Suche nach Fahrpersonal

„Werde Busfahrer*in“ lautet das Motto des Aktionstages der Busbranche, um neues Fahrpersonal zu gewinnen. Im Ostalbkreis findet dieser Tag in Zusammenarbeit mit der Verkehrsgemeinschaft Ostalbmobil, mit dem Ostalbkreis selbst sowie mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter statt. Das Busunternehmen OK.go MobilitätsAG ist laut Pressemitteilung auch dabei und lädt am Samstag Interessierte in die Firmenzentrale in Ellwangen-Neunheim von 10 bis 14 Uhr ein.

„Busfahren ist ein toller Beruf“, da sind sich die OK.go Fahrersprecher Stefan Weber und Fabian Scheurer vom Standort Ellwangen einig. „ Wir kommen raus, sehen was von Europa und haben jeden Tag mit Menschen zu tun ‐ egal ob auf Reisen oder im täglichen Linien- und Schülerverkehr“. „Meine Arbeit macht mir immer noch großen Spaß“, so Stefan Weber, der seit 25 Jahren fürs Unternehmen OK.go (früher MACK) unterwegs ist. Sein Kollege Fabian Scheurer, hat vor fünf Jahren im Unternehmen seine Lehre zum Berufskraftfahrer beendet ‐ er war der erste Busfahrer-Azubi im Unternehmen.

Mittlerweile bildet OK.go jedes Jahr zwei neue Auszubildende aus. Die Lehrstellen fürs aktuelle Lehrjahr sind besetzt, für 2024 kann man sich noch bewerben. Konkret ausgebildet wird man laut Pressemitteilung zum „Berufskraftfahrer*in im Personenverkehr“ beziehungsweise zur „Fachkraft im Fahrbetrieb“. Neben dem Busfahren gibt es dafür zwei mögliche Schwerpunkte in der Ausbildung in der Werkstatt oder in der Disposition.

Man kann auch ohne Lehre Busfahrer werden, dazu gibt es am Samstag ausführliche Informationen von der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie informieren auch über Förder- und Umschulungsmöglichkeiten für Umsteiger und Quereinsteiger. Selbstverständlich seien auch bereits als Busfahrer tätige Menschen, die sich verändern möchten, herzlich beim Aktionstag bei OK.go willkommen.

Ebenfalls mit von der Partie bei OK.go am Samstag sind der Landkreis und die Verkehrsgemeinschaft Ostalbmobil. Sie haben per se ein Interesse daran, dass der ÖPNV im Ostalbkreis reibungslos und zuverlässig funktioniert und das ist nur mit ausreichendem qualifizierten Fahrern gewährleistet. Daher unterstützt man die Verkehrsbetriebe gerne bei der Personalsuche.

Ostalbkreis, Ostalbmobil, Jobcenter und die Agentur für Arbeit sind von 10 bis 12 Uhr vor Ort. Geöffnet ist bei OK.go bis 14 Uhr. Neben einer Präsentation des Bus-Unternehmens werden Betriebsrundgänge angeboten und man darf auch selbst einmal auf dem Firmengelände einen Bus lenken, wenn man im Besitz eines gültigen PKW-Führerscheins ist. Dafür steht eine Fahrschule mit dem OK.go Fahrschulbus bereit.

OK.go Vorstand Reiner Maria Scheiger ist sich sicher, dass sich das Unternehmen den Herausforderungen der Verkehrswende nur mit gutem Fahrpersonal stellen kann. „Der Beruf des Busfahrers hat eine große Zukunft“.

Deshalb sind alle Interessierten, die gerne mit Menschen unterwegs sein möchten, die zuverlässig und pünktlich ein großes Fahrzeug oder auch einen Kleinbus lenken möchten, herzlich eingeladen, sich selbst ein Bild vom Busfahren zu machen. Auch hier gilt das Unternehmensmotto „Fahr doch einfach“.