Am Montagabend ist ein 17-Jähriger gegen 21.30 Uhr mit einem Traktor in die Tiefgarage eines Einkaufcenters in der Dr. Adolf-Schneider-Straße gefahren und hat dabei einen Brandalarm ausgelöst. Aufgrund der niedrigen Deckenhöhe ist er laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen die dortige Sprinkleranlage gefahren, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Durch den Unfall wurde sein 15-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An dem Traktor entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.