Im Fußball ist vieles möglich, aber nicht alles passiert dann wirklich. So auch das angebliche 11:0 des SV Lauchheim II in der B-Liga an diesem Sonntag über Eggenrot, das in der Montagsausgabe der Ipf- und Jagst-Zeitung so zu lesen gewesen ist. Es war schlicht und einfach ein menschlicher Fehler, der das Schlusslicht der B III schmunzeln ließ und für mächtig Wirbel in Eggenrot am Montag gesorgt hat.

Schiedsrichter meldet sich in der Redaktion

Eggenrot deklassiert Lauchheim II - so oder so ähnlich hätte die Überschrift lauten sollen. Tat sie aber nicht. Ein Übermittlungsfehler, der uns sogar einen freundlichen Anruf des Schiedsrichters Montagmorgen eingebracht hat.

Sportredaktion gelobt Besserung

Kurzum, der Ärger bei allen Verantwortlichen und Fans der Sportfreunde aus Eggenrot ist völlig verständlich. Das hätte uns so nicht passieren dürfen. Wir geloben an dieser Stelle Besserung und gratulieren den Sportfreunden - verspätet - zum historischen 11:0-Kantersieg. Ansonsten halten wir es mit Kulttrainer Dragoslav „Stepi“ Stepanović: „Lebbe geht weider.“