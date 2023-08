VfB–Legenden begeistern mit Präzision und Spielwitz

Dass die Eggenroter Dorfgemeinschaft hinter dem Dorffest steht, das konnte man bereits am Freitagabend zur Eröffnung miterleben. Dieses Jahr war der Sportverein dran und der hatte sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und keine Geringere als die VfB–Legendenmannschaft für ein Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft Eggenrot und Friends engagiert. Namen wie Guido Buchwald, Karl–Heinz Förster, Hansi Müller, Karl Allgöwer oder Julian Schieber, um nur ein paar Wenige zu nennen, traten auf dem Platz an. Der Stadionssprecher sagte: „Wir freuen uns, dass wir heute 2800 Besucher auf unserem Sportplatz begrüßen dürfen, was ein gewisses Schmunzeln auslöste, denn so viele waren es nun wirklich nicht. Aber so knapp über 1000 dürften es schon gewesen sein, die sich das Spiel anschauten, das mit 17:3 für die VfB–Legendenmannschaft endete.

Es war ein unterhaltsames Fußballspiel, bei dem die Klassenunterschiede deutlich zu sehen waren. Schon nach drei Minuten lautete der Spielstand 1:0 für den VfB. Ein zwei Pässe, den Gegner umspielt und schon klingelte es im Kasten der Mannschaft Eggenrot und Friends, bei der übrigens nur Spieler Ü40 teilnehmen durften, zusammengewürfelt aus Eggenrot, Ellwangen, Rosenberg und weiteren Ortschaften der Region. „Wir wollten einfach nicht, dass ein 20–Jähriger von uns einem VfB–Senior davonläuft.

Die Eggenroter Mannschaft hat sich ein paar Chancen herausgespielt und jedes der drei geschossenen Tore wurde von den Zuschauern frenetisch bejubelt. Ansonsten aber dominierten die VfBler souverän das Spielfeld und schossen praktisch im Fünfminutentakt die Tore. „Es war ein schönes Freundschaftsspiel, das Spaß gemacht hat“, sagte ,Fußballgott‘ Guido Buchwald im Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“, sprach“s und machte sich für ein Selfie für die Fans bereit. Überhaupt waren die Spieler heiß begehrt, denn sie kamen mit den Autogrammen, egal ob auf T–Shirt, Fußball oder Autogrammkarten nicht nach.

Nach dem Spiel begaben sich die vielen Zuschauer und die Fußballspieler ins Festzelt, das komplett gefüllt wurde. Dort warte bereits der Musikverein Trachtenkapelle Pfahlheim, um mit flotten Polkas, Märschen oder Walzern die Besucher zu unterhalten.