Die fränkische Partyrock-Band „Dorfrocker“ hat eine besondere Aktion ins Leben gerufen: „Wir suchen das geilste Dorf der Welt“ heißt es in der Ausschreibung der TV-bekannten Musikband, bestehend aus den drei Brüdern Markus, Tobias und Philipp Thomann, die selbst bekennende Dorfkinder sind. Als einer von 15 Finalisten hat sich für diese Aktion nun auch der Ellwanger Vorort Eggenrot qualifiziert. Der Ort hatte sich zuvor mit einem originellen Video beworben, und hofft nun für das finale Voting auf ganz viele Unterstützer aus der Region. Denn wer den Titel „Das geilste Dorf der Welt“ gewinnt, wird bei einem Online-Voting auf Instagram entschieden. Als zusätzlichen Preis wird es ein Konzert der mit dem Musikpreis „Echo“ nominierten „Dorfrocker“ im Siegerdorf geben.

Bis es soweit kommt, muss Eggenrot zunächst allerdings ordentlich die Werbetrommel rühren. Entscheidend dabei ist: Das Voting findet von Samstag, 18. November, ab 12 Uhr bis Sonntag, 19. November, bis ebenfalls 12 Uhr auf der Instagram-Seite der „Dorfrocker“ statt. Wer also den Auftritt der berühmten Partyband nach Eggenrot holen möchte, sollte in jedem Fall abstimmen.

„Dorfrocker“ sind mittlerweile weltbekannt

Die „Dorfrocker“ haben mit mehr als 1500 Konzerten seit 2007 schon zahlreiche Orte Deutschlands und darüber hinaus kennenlernen und erleben dürfen. Jedes Jahr sind sie unter anderem auch in den USA oder Kanada für dortige Oktoberfeste zu Gast. Auch spielten sie das größte Traktorkonzert der Welt ‐ in Brasilien. Zu diesem Anlass sind die Konzertgäste mit mehr als 1500 Traktoren angereist. Ein Mitgrund des Erfolgs der Dorfrocker: Mit ihrem Hit „Dorfkind“ haben sie vor zwölf Jahren die Mitsing-Hymne für alle Leute vom Land geschrieben, die seitdem im wahrsten Sinne „in aller Munde“ ist.

„Wir wurden schon öfters in Interviews gefragt, was denn unser Highlight in den 16 Jahren war und in welchem Dorf die Leute am besten gefeiert haben. Da wir die Frage nie eindeutig beantworten konnten, wollten wir die Frage mit der Aktion einfach zurückgeben“, so die „Dorfrocker“ über den Wettbewerb „Wir suchen das geilste Dorf der Welt“.

Somit hatte nun jedes Dorf auf der Welt die Chance, dies unter Beweis zu stellen. Tatsächlich sind unter den 15 Finalisten sogar ein Ort aus Finnland und einer aus Frankreich. Und natürlich Eggenrot, wo man nun die verbleibenden Tage bis zum Samstag, 18. November, sicherlich genutzt hat, um möglichst viele Unterstützer zu gewinnen, die abstimmen werden, damit es am Ende heißt: „Eggenrot ist das geilste Dorf der Welt!“

Gewinner darf sich über Live-Konzert freuen

Der Gewinner darf sich nämlich über eine riesige Musikparty vor Ort freuen. Nicht nur die „Dorfrocker“ sind dann mit einem Livekonzert am Start. „Wir bringen auch eine Blaskapelle für die Älteren mit. Für die Jüngeren gibt es einen Malle-Act“, kündigen die Musiker an. „Es soll ein Fest für Jung und Alt werden.“ Auch die Bühne und die Technik für das Open-Air-Konzert werden von der Band mitgebracht.

Eggenrot ist seit jeher für seine intakte Dorfgemeinschaft bekannt, bei der alle fest zusammenhalten. Auch das Vereinsleben nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. So besitzt die kleine Ortschaft mit rund 800 Einwohnern insgesamt sechs Chöre: den Kinderchor, den Jugendchor, die Singfonie, den Kirchenchor, den „Good News Chor“ und den Männergesangverein.

Neben einem Video hat sich Eggenrot auch mit einem Motivationsschreiben für die Aktion beworben. „Hier werden die von den Dorfrockern so oft besungenen Dorf-Philosophien noch so richtig gelebt. In Eggenrot kennt jeder jeden. Wir sind nicht weltberühmt, zu uns gibt es nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag. Aber dafür halten wir zusammen und fühlen uns an diesem Ort einfach zu Hause und pudelwohl“, heißt es darin unter anderem.

Und weiter: „Die letztendlich verlorene Fußball-Relegation in die Kreisliga A wurde zelebriert wie das Finale einer Weltmeisterschaft. Das alljährliche Dorffest am letzten Wochenende im August ist mit buntem Abend eines der Highlights unseres Dorfalltags. Hier werden an einem Mittag 800 Schnitzel vertilgt und das Fassbier ist ein Muss.“

Wie man die Eggenroter unterstützen kann

Wer die Eggenroter unterstützen möchte, kann von Samstag, 18. November, ab 12 Uhr 24 Stunden lang für den Vorort auf der Insta-Seite der „Dorfrocker“ abstimmen: https://www.instagram.com/dorfrocker_official/ Die Bewerbungsvideos von Eggenrot und den anderen Dörfern kann man sich übrigens auf https://www.dorfrocker.de/dasgeilstedorf/ anschauen.