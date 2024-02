Für sein großes ehrenamtliches Engagement über Jahrzehnte hinweg ist Günther Herschlein am Samstagabend mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Die Ehrung im Dorfhaus Eggenrot im Rahmen der Mitgliederversammlung des Männergesangvereins Eggenrot nahm Oberbürgermeister Michael Dambacher im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor. Der Geehrte erhielt für sein Lebenswerk Standing Ovations. Herschlein war unter anderem 20 Jahre Mitglied im Ortschaftsrat Schrezheim, zehn Jahre stellvertretender Ortsvorsteher und 15 Jahre CDU-Stadtrat in Ellwangen.

Als Jugendtrainer beginnt er, sich ehrenamtlich zu engagieren

Die ehrenamtliche Tätigkeit des 73-jährigen Elektrotechnikers kann sich sehen lassen: Sie begann mit 20 Jahren, als der in Bernau, Kreis Heidenheim geborene junge Mann Jugendtrainer wurde, und hält bis heute an, als Rentner fährt der zweifache Vater und zweifache Großvater Essen auf Rädern aus, mäht als Platzwart den Rasen des Sportplatzes Eggenrot und engagiert sich in der Eggenroter Sankt-Patrizius-Kirche als Hauselektriker.

„Heimat, Heimat, ewig liebe Heimat“

Der Männergesangverein (MGV) Eggenrot, in dem Günther Herschlein seit 25 Jahren singt, eröffnete die Veranstaltung mit zwei Liedern unter Dirigent Markus Kuhn, darunter „Heimat, Heimat, ewig liebe Heimat“.

Vorsitzender Michael Brenner wies auf das 75-jährige Bestehen des MGV hin, das in diesem Jahr gefeiert wird. Herschlein war von 2001 bis 2009 zweiter Vorsitzender des Männergesangvereins und von 2009 bis 2021 erster Vorsitzender und trug so zur Entwicklung des Gesangvereins maßgeblich bei.

Michael Dambacher überreicht stellvertretend für den Ministerpräsidenten die Urkunde

OB Dambacher würdigte den jahrzehntelangen, unermüdlichen Einsatz von Günther Herschlein, dankte ihm für sein ehrenamtliches Engagement für Eggenrot, die Ortschaft Schrezheim und Ellwangen und für die Prägung der Vereinsarbeit, steckte ihm die Landesehrennadel an und händigte ihm die Urkunde des Ministerpräsidenten aus.

So hat sich Herschlein in Eggenrot eingebracht

Herschlein war von 1999 bis 2019 Mitglied des Ortschaftsrates Schrezheim, von 2009 bis 2019 stellvertretender Ortsvorsteher und von 2004 bis 2019 Mitglied des Gemeinderates. Fast zehn Jahre lang, von 1989 bis 1998, war er zweiter Vorsitzender der Sportfreunde Eggenrot.

In diesen Sportverein trat er im Alter von 14 Jahren ein, ist also seit fast 60 Jahren Mitglied. Herschlein gründete auch den Förderverein Sportplatz und war mehr als 25 Jahre dessen Vorsitzender.

130.000 Mark hatte der Förderverein durch seine Aktivitäten und seinen unermüdlichen Einsatz erwirtschaftet, unter anderem hat Herschlein Herbstfeste in Schrezheim organisiert und mit rund 30 Helfern ein Möbelhaus in Schwäbisch Hall innerhalb von ein paar Tagen umgebaut und damit Geld rekrutiert.

Herschlein als treibende Kraft beim jährlichen Dorffest

Von 2001 bis 2018 engagierte sich Herschlein 17 Jahre lang als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Eggenroter Vereine (IEV) und war treibende Kraft beim jährlichen Eggenroter Dorffest sowie beim Bau und bei zwei Umbauten des Eggenroter Dorfhauses in Eigenleistung. Von 2018 bis 2022 wurde das Dorfhaus barrierefrei umgebaut und saniert. Dabei entstand der schöne Außenbereich.

Blumige Glückwünsche mit Gerbera und Hyazinthe.

Schrezheims Ortsvorsteherin Sonja Fuchs, die auch im Namen ihres verhinderten Amtsvorgängers, Albert Schiele, sprach, blickte im Namen des Ortschaftsrates ebenfalls auf das „außergewöhnliche Engagement“ von Günther Herschlein, zeigte sich „sehr stolz“ über diese „besondere Verleihung“ und gratulierte blumig mit Gerbera und Hyazinthe.

Fuchs: Geehrte sind „herzlich, handwerklich top, hilfsbereit und humorvoll“

Den Geehrten bezeichnete sie als „herzlich, handwerklich top, hilfsbereit und humorvoll“ und lobte sein hervorragendes Engagement für die Kommunalpolitik und die Vereinsarbeit und sein „Herzblut“.

IEV-Vorsitzender Martin Gantner, der die Ehrung in die Wege geleitet hat, dankte Herschlein für all seine Leistung im Ehrenamt. Für Herschleins Frau, Hanne, die das Dorfhaus betreut, gab es eine essbare Medaille und Blumen. Günther Herschlein dankte mit Humor und unterstrich, dass er seit seiner Einschulung seinen Vornamen mit „th“ schreibe, obwohl er sich amtlich nur mit „t“ schreibe.

Seine Mutter habe ihm damals gesagt, er schreibe sich mit „th“. Als er seinen Führerschein gemacht habe, habe es „erste Probleme“ gegeben, und wegen seiner Unterschrift auch, als er auf Montage in China war.