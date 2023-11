Der Eggenroter Frauentreff lädt an drei Sonntagen zum Lebendigen Adventsweg in die Sankt-Patrizius-Kirche ein

Unter dem Motto „Sich vom Augenblick berühren lassen“ lädt der Eggenroter Frauentreff unter der Leitung von Petra Mayer an den drei ersten Sonntagen im Dezember zum Lebendigen Adventsweg in die Sankt-Patrizius-Kirche Eggenrot ein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

„Sich einmal in der doch so hektischen Adventszeit eine kleine Auszeit zu nehmen, um sich vom Augenblick berühren zu lassen“, das ist der Grundgedanke vom Lebendigen Adventsweg. Die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungsreihe sind gerade im Advent eingeladen, sich hin und wieder dem Lärm des Alltags zu entziehen für das Innehalten, das genaue Hinschauen und das intensive Hören.

Auch in diesem Jahr werden beim Eggenroter Lebendigen Adventsweg an drei Abenden wieder alltägliche Situationen und Geschichten szenisch im Altarraum der Eggenroter Sankt-Patrizius-Kirche dargestellt. 22 kleine und große Spieler aus Eggenrot, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wirken mit. Petra Mayer, Kopf und Ideengeberin des Eggenroter Frauentreffs, ist sich sicher, dass sich die Besucherinnen und Besucher in den gezeigten Szenen wiederfinden werden. „Und wenn man in jeder Geschichte im Alltäglichen das Kostbare, im Gewöhnlichen das Außergewöhnliche entdeckt, hat man sich vom Augenblick berühren lassen“, so Petra Mayer. Sie hat die schwäbischen Stücke geschrieben und führt Regie. Neben interessanten Geschichten und Rollenspielen sind an den drei Abenden auch Segensgebete und Lieder zu hören.

Plätzchen backen, Weihnachtsgeschenke kaufen, Weihnachtsmärkte besuchen und sich an Weihnachtsevents ergötzen? Am ersten Advent, Sonntag, 3. Dezember, geht es um „die wichtigen Dinge im Leben“. Der Sonntag, 10. Dezember, steht unter dem Motto „Die etwas andere Herbergssuche“. Dabei wird beklagt, dass Mitleid heute viel zu selten vorkommt und der Egoismus die Oberhand behält. Das Rollenspiel ist ein Plädoyer für mehr Nächstenliebe und für mehr Vertrauen in sich selbst. Die Menschen sollten mehr an sich selbst glauben, „weil dann geschehen Dinge, die oft einem Wunder gleichen“.

Am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, wird „die moderne Herbergssuche in der heutigen Zeit“ thematisiert. „Auf der ganzen Welt sind stets Menschen auf der Flucht und suchen eine Bleibe“, führt Petra Mayer dazu aus: „Das war vor über 2000 Jahren schon so, und es hat sich leider nichts geändert.“ In ihrer Vorlage übt sie Kritik: „Oft ertappen wir uns, dass wir urteilen und alle über einen Kamm scheren. Oft versuchen wir, nicht mehr hinter die Kulissen zu schauen. Oft denken wir nicht selbstständig und schwimmen gern mit dem Strom.“

Da der vierte Advent an Heiligabend ist, gibt es in diesem Jahr nur drei Veranstaltungen.

Im Anschluss an die Geschichten und Spielszenen ist das Publikum zu Punsch, Schmalzbrot und Lebkuchen eingeladen. Der Eintritt zum Eggenroter Lebendigen Adventsweg ist frei, um Spenden für das Eggenroter Missionsprojekt Huanuco in Peru und für den Freundes- und Förderkreis Pro Espiritu Santo von Comboni-Missionar Pater Josef Schmidpeter wird gebeten. Schmidpeter, der zurzeit krankheitsbedingt in Ellwangen ist, ist Initiator der Polikliniken in Arequipa und Lima in Peru.