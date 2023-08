Das Eggenroter Dorffest wird diesmal richtig sportlich

Hansi Müller, Guido Buchwald sowie Bernd und Karl–Heinz Förster — so viele Deutsche, Welt– und Europameister haben sich sicherlich noch nie auf dem Eggenroter Sportplatz getummelt. Doch am Freitag ist es soweit, dann spielt die Fußballerauswahl „Eggenrot & Friends“ gegen die Legendenmannschaft des VfB Stuttgart. Das sicherlich spannende Turnier ist der Auftakt zum Eggenroter Dorffest, das in diesem Jahr von den Sportfreunden Eggenrot organisiert wird. Von Freitag bis Sonntag gibt es ein buntes Programm aus Musik, kulinarischen Leckereien und ganz viel Sport zu entdecken.

Das Turnier gegen die Legendenmannschaft des VfB beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Gegen die ehemaligen Profis wird eine Auswahl von Eggenroter Spielern und Fußballern befreundeter Vereine aus der gesamten Region antreten. Man habe 22 Spieler im Aufgebot, sagt Michael Schäfer, Vereinsrat der Sportfreunde. „Wir wollten es möglichst vielen ermöglichen, sich mit ehemaligen Meistern zu messen.“ Allerdings dürfen nur Spieler über 40 Jahre teilnehmen. „Ein Guido Buchwald will schließlich keinem 20–Jährigen hinterherlaufen“, ist sich Schäfer sicher. Nach dem Spiel haben die Besucher die Möglichkeit, sich Autogramme zu holen und Fotos mit ihren Idolen zu machen.

Anschließend startet der Festzeltbetrieb. Musikalisch spielt am Freitagabend die Trachtenkapelle Pfahlheim auf. Geboten wird eine Mischung aus Festzelt– und Partymusik. Ein weiteres Highlight, das es nur am Freitag gibt: Schweinshaxe. Ansonsten darf man sich während des gesamten Wochenendes über Steak, Pommes, den SFE–Burger und vieles mehr freuen.

Der Samstag startet dann wieder sportlich. Um 15 Uhr gibt es den ersten Eggenroter Elfmeter–Cup. 24 Mannschaften haben sich laut Martin Mai, zweiter stellvertretender Vorsitzender der Sportfreunde. Darunter Altherren–, Kinder– und Frauenmannschaften. Zwei Stunden später beginnt dann das traditionelle Altherrenturnier mit acht Mannschaften aus der Region.

Das Programm am Samstag geht dann nahtlos über in den Festzeltbetrieb. Neben kulinarischen Leckereien sorgt die bekannte Partyband „Die Bande“ für mächtig Stimmung.

Der Sonntag beginnt etwas besinnlicher um 10 Uhr mit dem Gottesdienst im Festzelt mit Pfarrer Sven van Meegen. Dann folgt der Mittagstisch mit erweiterter Speisekarte. Am Sonntag gebe es zusätzlich noch Schnitzel und Schweinsbraten mit verschiedenen Beilagen, sagt Mai.

Das letzte sportliche Highlight startet am Nachmittag mit dem Fußball–Derby zwischen den Sportfreunden Eggenrot und der Spielgemeinschaft Schrezheim. Um 12.45 Uhr spielen die Reservemannschaften, um 14.30 Uhr die Bambinis und um 15 Uhr die ersten Mannschaften. „Das Lokalderby wird ein ganz besonderer Fußballleckerbissen“, verspricht Mai.

Am Sonntag ist während des gesamten Tages Festzeltbetrieb. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Um 18.30 Uhr darf man sich auf einen bunten Abend freuen. Alle Gruppierungen der Sportfreunde, angefangen bei den Jüngsten, werden sich im Festzelt mit verschiedenen Darbietungen präsentieren. In diesem Rahmen findet auch eine Tombola statt. Vom Fahrrad bis zu handsignierten Trikots der VfB–Profis gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen, die größtenteils von Sponsoren gestiftet wurden.

Für die kleinen Besucher ist übrigens mit einer Hüpfburg, einem Luftballonstand und anderen Aktionen gesorgt.

Das Dorffest, mittlerweile ist es die 43. Auflage, wird immer im Wechsel von den vier ansässigen Vereinen ausgestaltet. Vergangenes Jahr war der Männergesangsverein an der Reihe. Die gesamte Dorfgemeinschaft stehe hinter dem Fest, jeder bringe sich ein, freuen sich Mai und Schäfer.