Viertes Huebbergfest in Ellenberg

Ein Fest wie aus dem Bilderbuch: Der Musikverein Ellenberg blickt auf ein erfolgreiches Huebbergfest zurück. Bei bestem Wetter war das Festzelt an der Funkstelle drei Tage lang gut gefüllt und die Musik stand, wie es sich für einen Musikverein gehört, im Mittelpunkt, berichtet der Verein.

Am Freitagabend begann das Huebbergfest traditionell mit der 80er/90er–Kult–Disco mit Helmut und Klaus. Die beiden brachten hunderte jüngere und ältere Fans innerhalb kürzester Zeit zum Feiern und Tanzen und bescherten dem Musikverein einen gelungenen Festauftakt. Der Samstagabend stand ganz im Zeichen der Blasmusik. Zunächst wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher am frühen Abend bei Speis und Trank durch die Röttinger Blasmusik bestens unterhalten. Sie stimmten die Gäste im vollen Festzelt schon mal auf den musikalischen Höhepunkt des Festes ein. Die siebenköpfige Ausnahmeformation aus Tirol, Viera Blech, um ihren Gründer Martin Scharnagl, begeisterten und verblüfften dann die Festbesucher mit Stilsicherheit in allen Genres, atemberaubenden Soli, Virtuosität und Vielseitigkeit, mit einer ordentlichen Portion Humor und einem hohen Spaß– und Unterhaltungsfaktor.

Der Sonntag begann mit dem traditionellen Zeltgottesdienst, musikalisch umrahmt durch die Jugendkapelle und die Jungmusiker Ellenberg–Wört. Daran schloss sich der Frühschoppen und der reichhaltige Mittagstisch an, bevor man zu Kaffee und Kuchen in Richtung Festausklang zusteuerte. Musikalisch wurden die Besucher durch den Musikverein Ellenberg selbst, unter der Leitung von Ewald Kurz, unterhalten.

Schaute man in den Servicebereich entdeckte man sehr viele Helferinnen und Helfer aus der Gemeinde, die sich um das Wohl der Gäste kümmerten. Die Bedienungen sowie die Kinder und Jugendlichen des Vereins leisteten tolle Arbeit und keiner musste lange warten. So funktioniert eine intakte Dorfgemeinschaft.