„Sehr gut und so auch nicht vorhersehbar“, fasst Bürgermeisterin Anna–Lisa Bohn das Haushaltsjahr 2021 zusammen, dessen Jahresabschluss die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt hat.

Die wichtigsten Zahlen für Ellenberg 2021. (Foto: Larissa Hamann/Infogram )

Kämmerer Jürgen Bieg berichtete von einem ordentlichen Ergebnis von 405.650 Euro, das der Gemeinde — summiert mit einem außerordentlichen Ergebnis von 769.472 Euro — eine Rücklage von 1,9 Millionen Euro eingebracht hat. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis“, so Bieg.

Bauplatzverkäufe bringen hohe außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge von rund 827.551 Euro speisen sich nach Angaben des Kämmerers vor allem aus Bauplatzverkäufen. Zu den größten ordentlichen Erträgen zählte in diesem Jahr die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit 449.148 Euro, die Anteile aus der Einkommenssteuer mit rund 1,08 Millionen Euro und die Schlüsselzuweisungen von rund 1,09 Millionen Euro.

Keine neuen Schulden trotz dieser drei großen abgeschlossenen Investitionen

Auch konnte trotz großer Investitionen wie zum Beispiel der Digitalisierung der Grundschule, der Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges oder der Erschließung der Neubaugebiete „Auf dem Gewand“ in Ellenberg sowie „Hessengasse/Jägergasse“ in Breitenbach eine Neuverschuldung vermieden werden. Geplant hatte die Gemeinde in ihrem Haushalt mit einer Kreditaufnahme von 300.000 Euro.

392 Euro Schulden pro Ellenberger

Der Schuldenstand beläuft sich damit auf 695.552 Euro, er ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 32.357 Euro gesunken. Die Pro–Kopf–Verschuldung sinkt damit ebenfalls auf 392 Euro. Investitionen, die 2021 noch nicht ganz abgerechnet werden konnten, sind unter anderem der Breitbandausbau, Wasser– und Kanalarbeiten in der Kapellengasse, der Leitungsbau vom Wasserturm zum Wasserbehälter „Althueb“ sowie weitere Abwasserbeseitigungsmaßnahmen.

„Für unsere Verhältnisse ist eine sehr gute Zahl.“ Kämmerer Jürgen Bieg mit Blick auf die Liquidität der Gemeinde

Auch in Hinblick auf ihre Liquidität steht die Gemeinde weiterhin gut da: Betrug sie zu Beginn des Jahres rund 1,69 Millionen Euro, kann die Verwaltung sie zum Abschluss von 2021 mit 1,67 Millionen auf einem nahezu konstanten Niveau halten. „Für unsere Verhältnisse ist eine sehr gute Zahl“, zeigt sich auch hier Kämmerer Bieg mit dem Ergebnis zufrieden.

Auflaufende Gewinne beim Abwasser kommen Bürgern zugute

Auch beim Abwasser schließt die Gemeinde mit einem zufriedenstellenden Ergebnis ab. Aufgrund von aufgelaufenen Gewinnen von 2016 bis 2019 in Höhe von 30.125 Euro konnten die Erhöhung der Abwassergebühren für die Jahre 2021, —22 und —23 deutlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

Bürger, die sich den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht im Detail ansehen möchten, haben dazu vom Donnerstag, 3. August, bis Freitag, 11. August, die Gelegenheit. In diesem Zeitraum wird der Abschluss während der regulären Öffnungszeiten im Rathaus Ellenberg ausgelegt.