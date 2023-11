Stimmungsvolles Weihnachtskonzert erklingt

Ein Weihnachtskonzert von musica è steht am 14. Dezember um 19.30 Uhr in der Kirche „Zur schmerzhaften Mutter Gottes auf dem Programm. Im Rahmen seiner diesjährigen Weihnachtskonzertreihe freut sich der Dinkelsbühler Chor musica è unter der Leitung von Joe Consentino wieder in die Kirche nach Ellenberg zurückkehren zu können.

Zuhörer dürfen sich auf ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert mit getragener, aber auch fröhlicher und temperamentvoller weihnachtlicher Chormusik in einem schönen Ambiente freuen, begleitet von Jürgen Meinl am E-Piano. Das Repertoire des Konzerts reicht von traditionellen Weihnachtsliedern bis hin zu modernen Songs in deutscher und englischer Sprache, die mit ihrer Stimmung genau in die besinnlichste Zeit des Jahres passen. Der Eintritt beträgt zehn Euro an der Abendkasse. Kinder bis zwölf Jahren zahlen keinen Eintritt. Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn. Gerne finden Sie weitere Informationen zum Chor unter www.musica-e-dinkelsbühl.de