Huebbergfest, Gemeindetag am Waldentdeckerpfad, Radtour durch alle Ortsteile, die Feuertaufe Ellenberger Fasching, ihre erste Trauung — Anna-Lisa Bohn blickt auf ein aufregendes, erstes Jahr als Bürgermeisterin zurück.

Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit seitdem vergangen ist. Anna-Lisa Bohn, seit knapp einem Jahr Rathauschefin in Ellenberg

Hinzukommen zahlreiche kommunale Projekte wie die Dorfentwicklung mit einer lebendigen Ortsmitte, der Umbau der Grundschule und Ausbau des Kindergartens, die noch anstehende Sanierung der Gartenstraße und Freiflächenphotovoltaik, die die zwölf Monate seit ihrer Vereidigung am 1. Oktober 2022 wie im Fluge vergehen ließen. „Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit seitdem vergangen ist, es kommt einem viel kürzer vor“, so Bohn.

Wechsel von der Hauptamts- zur Bürgermeisterin brauchte Zeit

In den ersten Monaten ihrer Amtszeit blieb allerdings auch kaum Zeit zum Durchatmen. „Einige Aufgaben aus meiner Position als Hauptamtsleiterin konnte ich lange nicht abgeben, weil unsere neue Leiterin und vormals Standesbeamtin, Simone Holweger, ihrerseits noch Aufgaben an ihre Nachfolgerin übertragen musste“, erklärt Bohn.

Trotz der Doppelbelastung empfand es die 27–Jährige nach eigenen Angaben aber insbesondere in dieser ersten Zeit als äußerst spannend, die politischen Strukturen im Ostalbkreis als Bürgermeisterin aus dieser ihr völlig neuen Perspektive kennenzulernen, Kontakte auf Kreis–, Landes– und Bundesebene zu knüpfen und sich so ein eigenes Netzwerk aufzubauen.

Viel Unterstützung erhält Anna–Lisa Bohn dabei auch von anderen Amtskolleginnen und -kollegen. „Wir haben hier im Virngrund ein unglaublich gutes Miteinander, das ist für mich sehr wertvoll. Man weiß ja aus dem eigenen Alltag, wie viel die Kollegen zu tun haben und trotzdem nehmen sie sich die Zeit, Dinge zu erklären und Tipps zu geben“, äußert sie sich dankbar.

Bürgermeisterinnen im Ostalbkreis halten zusammen

Auch der Zusammenhalt zwischen den Bürgermeisterinnen im Ostalbkreis sei bemerkenswert. Denn auch wenn es im Alltag nur selten vorkommt, passiere es doch immer wieder, dass Amtsinhaberinnen von männlichen Politikern, Unternehmern oder anderweitigen Geschäftspartnern nicht ernst genommen werden. Bohn lässt sich davon nicht beeindrucken: „Da muss man aber dann einfach darüber stehen und zeigen, dass man auch als junge Frau gute Ideen hat und darf sich nicht beirren lassen.“

Bei der ersten Trauung mit dem Herzen dabei

Eine besondere Erfahrung für die junge Bürgermeisterin war auch ihre allererste Trauung in der frisch renovierten Flurbereinigungshütte Anfang September. „Ich hatte einen total engen Bezug zu dem Paar, weil ich zu dem Zeitpunkt selbst erst drei Wochen zuvor geheiratet hatte“, so Bohn. „Ich habe mir vorher sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie die Trauung für das Paar zu einem schönen Ereignis wird. Auch wenn ich nun im Freundeskreis auf standesamtlichen Trauungen eingeladen bin, achte ich ganz anders als früher darauf, wie Standesbeamte in anderen Rathäusern die Trauung gestalten.“

Es war so schön zu sehen, einerseits wie sehr Gemeinschaft in den Teilorten gelebt wird und wie offen ich andererseits überall aufgenommen worden bin. Anna-Lisa Bohn, Bürgermeisterin in Ellenberg

Ein weiterer Termin, der Anna-Lisa Bohn besonders in Erinnerung geblieben ist, war der Besuch aller Maibäume der Ellenberger Ortsteile. „Es war so schön zu sehen, einerseits wie sehr Gemeinschaft in den Teilorten gelebt wird und wie offen ich andererseits überall aufgenommen worden bin“, berichtet sie aus diesen Besuchen. „Mit so offenen Armen empfangen zu werden, wirkt total motivierend.“

Neue Stellung bringt ungewohnte Ausstrahlung mit sich

Denn die Autorität, die ihre Stellung als neue Rathauschefin mit sich brachte, war für die 27–Jährige zu Beginn ungewohnt: „Ich war eigentlich immer ein eher zurückhaltender Mensch. Ich bin auch heute noch einfach gerne unter Menschen und bei Veranstaltungen mit dabei, aber eben nicht als besondere oder höher gestellte Person — so fühle ich mich auch gar nicht. Mir war das anfangs auch gar nicht bewusst, dass Leute mich nun so sehen oder gar zu mir heraufschauen. Ich möchte als Bürgermeisterin einfach nur meine Stellung nutzen, um für die Menschen in der Gemeinde etwas zu erreichen.“

Durchweg positives Feedback: Vereine arbeiten gerne mit Anna-Lisa Bohn zusammen

Auch die Vereine blicken positiv auf das erste Jahr mit Anna–Lisa Bohn als Bürgermeisterin zurück: „Man kann mit allem zu ihr kommen und Dinge ansprechen, die bei uns im Verein anfallen. Auch, wenn es um Förderungen für neue Anschaffungen ging, haben wir schnell zusammen Ergebnisse erzielt. Sie geht auf die Leute zu, hat auf jeden Fall ein Auge auf die Vereine und versucht da auch immer ein gutes Miteinander zu schaffen“, berichtet Markus Brenner, Vorsitzender des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit beim VfB Ellenberg, aus der bisherigen Zusammenarbeit.

Sie geht auf einen immer freundlich zu, hat viele tolle Ideen für die Kinder– und Jugendarbeit. Sarah Bonell, Vorsitzende Freizeitclub Ellenberg

Auch der Freizeitclub Ellenberg ist bisher sehr zufrieden über den Austausch mit der jungen Bürgermeisterin, wie die Vorsitzende Sarah Bonnell stellvertretend für den Verein sagt: „Was uns besonders gut gefällt ist, dass sie alle Vereine in Ellenberg gleich berechtigt und keinen dem anderen vorzieht. Sie geht auf einen immer freundlich zu, hat viele tolle Ideen für die Kinder– und Jugendarbeit und unterstützt uns wirklich gut.“

Auch der Krankenpflegeverein arbeitet gerne mit Bohn zusammen

Bestätigen kann diesen Eindruck Dieter Berkau, Vorsitzender des katholischen Krankenpflegevereins, der sich unter anderem für kranke und hilfsbedürftige Menschen, aber auch für die Senioren in der Gemeinde einsetzt.

„Die Zusammenarbeit klappt wirklich super mit Frau Bohn, ich kann nur Positives berichten. Auch bei den älteren Menschen kommt sie sehr gut an, sie engagiert sich und schaut mit uns danach, was die Senioren brauchen, wir können uns da voll und ganz auf sie verlassen“.