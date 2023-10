Preise bei Kfz-Versicherungen steigen im „historischen Ausmaß“

Die Kfz-Versicherung steckt in tiefroten Zahlen ‐ und das bekommen auch die Kundinnen und Kunden mit enormen Beitragserhöhungen zu spüren. „Preissteigerungen von historischem Ausmaß“ beobachtet derzeit Versicherungsmakler Franz Meyer vom Gewerbezentrum Ellenberg. Die Inflation trägt auch zu deutlich steigenden Prämien in der Kfz-Versicherung bei.

Wie der Meyer berichtet, starten die Kfz-Versicherer mit stark erhöhten Preisen in die aktuelle Wechselsaison. Die neuen Beiträge der Versicherer steigen durchschnittlich zwischen 12 und 16 Prozent. „Für die Versicherer sind diese Prämienanpassungen dringend notwendig. Eine inflationsbedingte Verteuerung der Reparaturkosten und gestiegene Schadenquoten schicken die Sparte in diesem Jahr in tiefrote Zahlen.“ Schon der Versichererdachverband GDV hatte gewarnt, dass die Kfz-Versicherungsbranche in diesem Jahr voraussichtlich einen Verlust von mehr rund drei Milliarden Euro machen werde.

Tatsächlich sehen sich die Kfz-Versicherer derzeit auf breiter Front mit steigenden Kosten konfrontiert. Schuld daran ist aber nicht nur die Inflation. Seit Jahren steigen die Preise für Kfz-Ersatzteile stark an. Zudem verlangen deutsche Werkstätte bei Unfallreparaturen durchschnittlich 174 Euro pro Arbeitsstunde und bei Lackierarbeiten sind dies sogar 188 Euro pro Arbeitsstunde. Hinzu kommt, dass die Zahl der Verkehrsunfälle in den letzten Jahren wieder angestiegen sind.