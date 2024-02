Dass graues, nasskaltes Wetter der Freude an der fünften Jahreszeit rein gar nichts anhaben kann, das haben Hunderte Narren aus dem gesamten Kreis und darüber hinaus am Sonntagnachmittag wieder einmal bewiesen.

Von Garden bis Wagengruppen ist alles vertreten

Eröffnet hat den Umzug auch in diesem Jahr wieder die Narrenpolizei des Freizeitclubs Ellenberg.

Es folgten zahlreiche Garden, Fußgruppen, Guggen und sogar einige Wagentruppen wie zum Beispiel ein mobiles Casino mit dem Namen „Caesars Palace“ des FGM Ellenberg/Tannhausen oder ein aufwendig gestalteter Wagen rund um das Thema Harry Potter der Ellenberger Gruppe FGM Stream. Rund 68 Gruppen waren beim Umzug in Ellenberg am Start - so viele wie noch nie.

Zusammen mit den Narren gefeiert haben auch in diesem wieder Hunderte Zuschauer, die sich ebenfalls nicht davon abhalten lassen haben, trotz kühlen Temperaturen und zeitweisem Nieselregen das bunte Treiben zu genießen.