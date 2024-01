Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte ein Brand in einer Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens sowie in einem, in selber Halle befindlichen, Ballenlager festgestellt werden.

Der Brand griff auf Hackschnitzel über, welche in einem Fahrsilo in der Nähe gelagert waren.

Übergreifen auf andere Gebäude kann verhindert werden

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die weiteren Gebäude des Hofes verhindern und den Brand löschen. Zum Teil mussten die gelagerten Ballen und Hackschnitzel auf angrenzende Wiesen gebracht werden, um vollständig gelöscht zu werden.

Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit 17 Fahrzeugen und 97 Einsatzkräften im Einsatz. Zusätzlich war die Besatzung eines Rettungswagens und zwei Streifen der Polizei vor Ort.