Für Förster Christoph Veile gleicht jeder Besuch durch den Wald einer kleinen Zeitreise. „Wenn ich die Bäume sehe, stelle ich mir den Wald vor, wie er in 100 Jahren dastehen soll.“

Diese Weitsicht ist seiner Ansicht nach heutzutage in seinem Beruf essenziell und soll deshalb auch in seinem neuen Revier sein Handeln leiten. Seit einigen Wochen ist er für die privaten, kirchlichen und kommunalen Forstgebiete rund um Ellenberg zuständig. Zuvor war Veile im Forstrevier Mutlangen im Einsatz.

Sein Ziel: Den Wald gegen den Klimawandel wappnen

Seine Hauptaufgabe im neuen Revier: Den Privatwaldbesitzern in der Bewirtschaftung ihrer Flurstücke mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das könne von reiner Beratung über Vermittlung von Unternehmen im Bereich der Holzvermarktung bis zur Rund–Um–Pflege des Flurstücks reichen, wie er im Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ erzählt. Stets sein oberstes Ziel dabei: Den Wald so gut wie möglich gegen den Klimawandel zu wappnen.

Ich hab mir immer vorgestellt, eines Tages Förster zu sein. Christoph Veile, Revierleiter in der Unteren Forstbehörde

Denn für den 25–Jährigen ist die Arbeit als Förster nicht nur ein beliebiger Beruf, sondern eine Berufung — in der Heimat für die Natur im Einsatz zu sein, die Artenvielfalt in der Region zu stärken, Wissen an andere Waldbesitzer weiterzugeben. „Ich war als Kind schon viel im Wald. Für mich war klar, dass es später einmal kein Bürojob sein soll, sondern eine Arbeit draußen in der Natur. Ich hab mir immer vorgestellt, eines Tages Förster zu sein“, begründet er seinen engen Bezug zum Wald.

Veränderungen gehören zu Veiles Beruf

Dennoch ist ihm bewusst: Im Laufe seines Berufslebens wird sich der Wald verändern müssen, wenn er in Zukunft extremeren Hitzeperioden, längeren Dürrezeiten, Unwettern sowie zunehmenden Borkenkäferplagen standhalten soll. Noch stehen in diesem Gebiet viele Fichten, die zum Teil mehr als 100 Jahre alt sind.

Nach Angaben des Landratsamts bestehen aktuell noch etwa 40 Prozent aller Waldstücke im Kreis aus Fichten. Wie eine Karte der Forstlichen Versuchs– und Forschungsanstalt (FVA) Baden–Württemberg aber zeigt, wird der Forstbezirk Virngrund in 50 Jahren als Anbaugebiet von Fichten als nicht– beziehungsweise ungeeignet sein. Veile ist daher überzeugt: „In Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, den Waldbau aktiv und zukunftsfähig zu betreiben — bevor der Borkenkäfer es tut.“

Die Karte zeigt eine Prognose der FVA, wie wirtschaftlich geeignet der Anbau der Fichte rund um Ellwangen im Zeitraum 2071 bis 2100 noch sein wird. (Foto: FVA )

Denn der ist aktuell im Süden Deutschlands wieder massiv auf dem Vormarsch: Nach Angaben der FVA frisst sich der Käfer beispielsweise im Schwarzwald derzeit durch 1000 bis 1500 Festmeter wöchentlich. Auch die Untere Forstbehörde des Landkreises, bei der auch Veile angestellt ist, hatte bereits Anfang Juli Waldbesitzer bereits dazu aufgerufen, ihre Bestände regelmäßig zu kontrollieren und bei Befall bekämpfende Maßnahmen zu ergreifen.

Borkenkäferbefall bedroht auch die Entwicklung neuer Waldgenerationen

Der Befall des Käfers zerstört aber nicht nur die Nadelgehölze selbst, sondern erschwert auch die Entwicklung einer neuen Generation Wald. „In dichten Fichtenbeständen gibt es kaum Gehölz. Wenn da der Borkenkäfer hineingeht, die Bäume gefällt werden müssen und auf einmal viel Licht auf den Boden kommt, dann wächst dort eigentlich nichts außer Brennnesseln und Brombeeren“, erklärt der Förster.

Die Wälder im Virngrund sind nach wie vor noch sehr nadelholzgeprägt. Die neue Generation kommt aber schon nach. (Foto: Larissa Hamann )

Besser sei es, mit sinnvoller und nachhaltiger Forstwirtschaft die Mono– zu Mischwäldern umstrukturieren. „Klar, die Natur braucht die Zeit und wenn man etwas unternimmt, sieht man nicht direkt morgen das Ergebnis. Man muss einfach ein bisschen Geduld mitbringen und abwarten“, so Veile.

Auch die Wildbestände müssen im Auge behalten werden

Für den Erfolg der Verjüngung müssen aber auch die Wildbestände auf einem „angepassten Niveau“ gehalten werden. Denn insbesondere Rehe seien in der Nahrungssuche sehr wählerisch und suchen sich tendenziell in Fichtenwäldern eher seltenere Gewächse wie Eichen oder Ahorn aus. „Die wachsen dann nicht mehr gut und werden wiederum von anderen Baumarten verdrängt“, nennt der Förster als Konsequenz.

Veile ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um die privaten und kommunalen Flurstücke

Für seine Beratungsgespräche trifft sich Veile mit den Privatbesitzern gerne vor Ort im Wald. So kann er ihnen direkt zeigen, wie das jeweilige Flurstück zukunftssicher aufgestellt und bewirtschaftet werden kann. Welche Baumarten sich dafür eignen, in welchem Maße Holzwirtschaft betrieben oder wie gegen Schädlinge vorgegangen werden kann, in welchem Abstand neue Bäume angepflanzt werden sollten und wer sich um die praktische Umsetzung kümmern soll, sind dabei nur einige der Fragen, die in solchen Gesprächen zur Sprache kommen.

Mit im Schlepptau ist stets seine „Ida“. Der etwa 17 Wochen alte Deutsch Drahthaar–Welpe ist zwar noch sehr verspielt und neugierig, aber bereits in der Jagdhund-Ausbildung.

Hündin Ida. (Foto: Larissa Hamann )

„Der Jagdhund gehört für mich einfach zu meinem Berufsbild dazu“, sagt Veile dazu. Wenn Ida ausgebildet ist, soll sie ihn unter anderem bei der Jagd unterstützen, Fährten lesen und gerissene Wildtiere aufspüren können. Bis es soweit ist, lernt sie mit Veile das neue Revier jeden Tag ein bisschen besser kennen.

Schon jetzt ist der 25–Jährige aber zuversichtlich, dass er sich weiterhin schnell in sein neues Revier einarbeiten wird: „Dadurch, dass ich hier aus der Region komme, kenne ich schon viele Ecken in den Wäldern. Es braucht aber sicher noch Zeit, bis ich genau weiß, welchem Privatbesitzer welches Flurstück gehört. Aber das kommt mit der Zeit.“