Am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr ist es laut polizeiangaben zu einem Brand im Blockheizkraftwerk in Eiberg gekommen. Vermutlich aufgrund einer chemischen Reaktion kam es im Außenbereich des Kraftwerks in einem dortigen Auffangbehälter der Asche zu einer Brandentstehung.

Aufgrund dessen zerschmolz der Auffangbehälter, sodass das Feuer auf die Fassade des Heizwerkes übergreifen konnte. Das Feuer konnte durch die eintreffenden Feuerwehren aus Ellwangen, Ellenberg und Pfahlheim, die mit neun Fahrzeugen und 45 Wehrleuten anrückten, schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.