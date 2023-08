Fair Play ist in Aalen kein Fremdwort

Nicht nur Xaver Franz Weber, Filialdirektor der Kreissparkasse Ostalb in Ellwangen, zeigt sich beeindruckt von den Fairnesswerten der Vereine aus Aalen. Eigentlich seien alle Teams es wert, ausgezeichnet zu werden. Doch am Ende hatten in der vergangenen Runde der TV Neuler II, der SV Dalkingen II, die TSG Hofherrnweiler II und der TSV Adelmannsfelden die Nase vorn.

Nicht nur bloße Anerkennung

Mit der Kreissparkasse Ostalb, den Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung und Intersport Schoell zeichnet eine seit Jahren bewährte Partnerschaft für die Belohnung der besonders fairen Mannschaften verantwortlich. Die Preise gehen dabei mit hochwertigen Spielbällen und einem 500 Euro Gutschein bei Intersport Schoell weit über bloße Anerkennung hinaus.

Viele Vereinsvertreter in Ellenberg

Traditionell ist die Ehrung der Vereine an die Auslosung der ersten Runde im AOK–Bezirkspokal angedockt. Am Sonntag tummelten sich also wieder die Vereinsvertreter, dieses Mal beim VfB Ellenberg, am frühen Morgen im Vereinsheim, um neben einer Portion Weißwurst auf mindestens ein gutes Los im Bezirkspokal zu hoffen.

Neuler II und Dalkingen siegreich

Für die beiden B–Ligisten TV Neuler II, den SV Dalkingen, den Bezirksligisten TSG Hofherrnweiler II und den A–Ligisten TSV Adelmannsfelden lohnte sich der Ausflug nach Ellenberg nicht nur deshalb. Mit einem Quotienten von 1,18 legten die B–Ligisten eine besonders faire Saison hin. Im 22 Spielen sammelte Neuler II 22 Gelbe Karten. Dazu kommen noch zwei weitere Karten für Vereinsoffizielle. Den exakt gleichen Wert schaffte der SV Dalkingen. Der Verein aus Rainau sammelte ebenfalls insgesamt 26 Verwarnungen ein.

Adelmannsfelden ein Musterschüler

In der Kreisliga A II mauserte sich wieder einmal der TSV aus Adelmannsfelden zum Musterschüler und holte sich in 32 Spielen 59 Gelbe und eine Ampelkarte ab. Ebenfalls im Quotienten von 1,96 berücksichtigt ist eine Gelbe Karte gegen einen Teamoffiziellen. In der Fußball–Bezirksliga belohnte sich die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach mit einem Quotienten von 1,56. Dieser setzt sich aus 44 Gelben Karten für die aktiven Spieler, einer Verwarnung und einer Ampelkarte für die Offiziellen zusammen. Eine starke Leistung aller genannten Teams, die es in der neuen Saison mindestens zu bestätigen gilt.

Schuller und Wagner bedauern WM-Aus

Danach übernahm Bezirksspielleiter Roland Wagner das Zepter und loste in bewährter Manier mit drei jungen Fußballer vom Ausrichter die erste Pokalrunde aus. Zunächst standen die Frauen im Fokus. Hier bedauerte neben Wagner auch der Bezirksvorsitzende des Württembergischen Fußballverbands (WFV), Jens–Peter Schuller, das frühe Ausscheiden der DFB–Fußballerinnen bei der Fußball–Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland bereits nach der Vorrunde. „Diesen Impuls und Fokus“ hätte der Frauenfußball auch auf der Ostalb gebrauchen können. Zuletzt musste bekanntlich die Bezirksliga aufgrund von zu wenigen Mannschaften für die kommende Runde ausgesetzt werden.

48 Teams bei den Männer im Rennen

Bei den Männern stellt sich die Sachlage mit 48 Teams natürlich noch anders dar. Das zeigte sich bereits bei der stattlichen Anzahl an Mannschaften, die sich am Sonntag im Lostopf befanden und die am 13. August in die neue Pokalrunde starten. Das Finale ist dabei wie in den vergangenen Spielzeiten für Frauen und Männer am gleichen Tag (18. Mai) vorgesehen. Bis dahin haben die Vereine allerdings weitere spannende Pokalrunden vor sich. Die Pokalauslosung in 2024 findet im Übrigen beim TSV Adelmannsfelden statt.

Das sind die Duelle in der 1. Runde im AOK-Bezirkspokal Ostwürttemberg

Die erste Runde im Pokal der

Frauen:

Spieltag: 3. September (11 Uhr).

TSG Hofherrnweiler/Neuler/Wasseralfingen - TV Steinheim

FC Härtsfeld - 1. FC Stern Mögglingen

TSV Ruppertshofen - SGM Ebnat/Waldhausen

FC Ellwangen II - SV Eintracht Kirchheim

TSV Hüttlingen - SGM Sontheim/Hohenmemmingen.

Gespielt wird ohne Verlängerung.

Die erste Runde im Pokal der Herren:

Spieltag: 13. August (15 Uhr).

Gruppe A: Union Wasseralfingen - Dorfmerkingen II

TSV Hüttlingen II - FC Ellwangen

SV Wört - Schwabsberg-Buch II

TSG Hofherrnweiler- Unterrombach II - Nordhausen - Zipplingen

SG Riesbürg - TSG Abtsgmünd

FC Schloßberg - Neuler

Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - TSV Adelmannsfelden

Eggenrot - Elchingen

Kerkingen - Eintracht Kirchheim/Dirgenheim

Rosenberg - SSV Aalen

Waldhausen II - Unterkochen

SGM Tannhausen/Stödtlen - Lauchheim II

Gruppe B: TSV Hüttlingen - Schwabsberg-Buch

SSV Aalen II - FC Röhlingen

SV Dalkingen - SV Jagstzell

Neunheim/Rindelbach - TV Bopfingen

Kösinger SC - SC Unterschneidheim

Ohmenheim/Dorfmerkingen III - SV Ebnat

SG Schrezheim - FSV Zöbingen

SV Lippach - SV Pfahlheim

TSV Westhausen - SGM Stödtlen/Tannhausen

SGM Fachsenfeld/Dewangen - SV Lauchheim

TV Neuler II - FV 08 Unterkochen II

TSG Abtsgmünd II - SG Eigenzell-Ellenberg.

Änderungen der Ansetzungen

sind noch möglich.

2. Runde: Mittwoch, 16. August.

3. Runde: Mittwoch, 30. August.

Auslosung der vierten Runde am 13. September.

4. Runde: Mittwoch, 20. September.

5. Runde: Mittwoch, 1. November.

6. Runde: Freitag, 19. April 2024

Finale: Donnerstag, 18. Mai 2024.

Regeln: fünf Auswechslungen möglich. Bei den Herren bis zum Halbfinale keine Verlängerung. Im Finale ist eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen möglich.

Bei den Frauen gibt es immer ein sofortiges Elfmeterschießen bei Gleichstand nach der regulären Spielzeit.