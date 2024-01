Die Gemeinde Ellenberg möchte sich für die Zukunft zeitgemäß aufstellen und sich damit dem demografischen aber auch wirtschaftlichen Wandel stellen und dafür ein Gemeindeentwicklungskonzept erstellen. Die damit verbundenen Auswirkungen, wie Änderung der Altersstruktur, Veränderungen am Arbeitsmarkt und die Anpassung der Wohnverhältnisse sollen beleuchtet werden. Dazu wurde ein Fragebogen mit 41 Fragen entwickelt, der von allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Grundstückseigentümern digital oder in Papierform an das Rathaus zurückgeschickt werden soll.

Die Aufgabe des Konzeptes besteht darin, einen Leitfaden zur Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahren für den Zeithorizont bis circa 2035 zu erstellen. Dabei kommen den Themenfeldern Wohnen, Infrastruktur, Nahversorgung, Wirtschaft, Erholung, Tourismus, Mobilität, Umwelt und Gemeindeleben eine besondere Rolle zu. Außerdem soll das Konzept auch Fördertöpfe öffnen. Das erarbeitete Konzept soll ein Wegweiser für die Zukunft von Ellenberg sein. Im Mittelpunkt des Prozesses stehen in besonderem Maße die Kommunikation und Kooperation aller Interessens- und Akteursgruppen. Dies betrifft Vereine, Verbände, Verwaltung, Politik und Bürger gleichermaßen, um auf einem gemeinsamen Weg Aktivitäten zu bündeln.

Erste Vorbereitungen für das Gemeindeentwicklungskonzept wurden bereits getroffen und so werden die Senioren- und Jugendbefragung in das Konzept mit eingearbeitet. Des Weiteren fanden im Winter 2023 bereits Workshops mit dem Gemeinderat und den Mitarbeitern der Gemeinde statt. Im Jahr 2024 ist als nächstes die Befragung aller Einwohner, eine Befragung der Grundstückseigentümer geplant (1. bis spätestens 29. Februar), aus der dann ein Bürgerworkshop im Vereinsraum der Elchhalle am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr entsteht.

Zum Prozedere: Auf dem Fragebogen sind 41 Fragen mit der Wertung von eins bis unzureichend anzukreuzen. Die Stimmabgabe erfolgt anonym und ohne Unterschrift. Der Verwaltung wäre es am liebsten, wenn der Fragebogen digital an das Rathaus weitergereicht würde. Informationen dazu gibt es im kommenden Mitteilungsblatt mit einem entsprechenden QR-Code, welcher auf den digitalen Fragebogen führt. Wer dies nicht möchte, kann den Fragebogen auch auf Papier ausfüllen und dann im Rathaus einwerfen. Die Ergebnisse müssen dann von den Rathausmitarbeitern eingepflegt werden.

Mit dem Fragebogen haben also die Ellenberger die Möglichkeit, sich ihre Wünsche von der Seele zu schreiben und entsprechend zu bewerten. Wie siehts mit einer Arztpraxis aus, wie mit der Gastronomie, was macht der Nahverkehr und die Nahversorgung, ist ein Rathaus-Neubau notwendig, können Bestandsgebäude in Wohnraum umgewandelt oder Mietwohnungen modernisiert werden. Das sind nur ein paar Punkte des Fragebogens.

Daraus erhält Ellenberg dann ein Stimmungsbild und erfährt, wo den Bürgern der Schuh drückt. Aus den Erkenntnissen kann dann ein Antrag an das ELR-Förderprogramm MOGENA (Modellgemeinden Nachhaltige Strukturentwicklung) gestellt werden.