Es ist in Ellenberg ein guter Brauch, dass man in der letzten Sitzung des ablaufenden Jahres Rückblick auf die Leistungen der Gemeinde hält. Bürgermeisterin Anna-Lisa Bohn tat dies zum ersten Mal in voller Länge.

Wir stehen vor großen Herausforderungen. Anna-Lisa Bohn

Im Jahr 2022 hatte sie bedingt durch ihren Amtsantritt zum 1. Oktober nur einen Teil machen müssen. Was die Bürgermeisterin für das Jahr 2023 zu berichten hatte, zeigte, dass sich die Gemeinde Ellenberg durchaus sehen lassen kann.

Bohn geht auf internationale Krisen ein

Bohn hinterfragte anfangs, wie sich die Gemeinde Ellenberg in der Krise in der Ukraine und Israel entwickeln könne und welche Auswirkungen das auf den Frieden in der Welt habe. Thema war auch, wie es mit der wirtschaftlichen Entwicklung weitergehe und wie man mit der großen Anzahl an Geflüchteten umgehen soll.

Der Klima- und Umweltschutz stelle ebenfalls große Herausforderungen, ebenso die Inflation und nicht zuletzt der Umgang mit der sich teils auseinandergelebten Gesellschaft und wie man diese wieder zusammenführen kann. „Wir stehen vor großen Herausforderungen“, sagte die Rathauschefin.

Ellenberg habe zum 1. Dezember 2023 insgesamt 1867 Einwohner und könne sich durchaus sehen lassen, so die Bürgermeisterin.

Ellenberg hat keine Geldsorgen

Der Haushalt und die Finanzen hätten sich im ablaufenden Jahr 2023 durchaus positiv entwickelt. So sei ein Zahlungsüberschuss mit rund 421.062 Euro geplant, der Kassenstand mit drei Millionen Euro.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 Euro bliebe bisher ungenutzt, der Schuldenstand mit rund 584.793 Euro könne sich im Vergleich zu anderen Kommunen sehen lassen und auch die Pro-Kopf-Verschuldung mit 321,14 Euro läge im annehmbaren Bereich.

Im ablaufenden Jahr habe sich die Gemeinde Ellenberg viel um Förderanträge bemüht, die Gemeindeentwicklung mit dem Kindergartenumbau, den Wassergebühren, die Investitionen in die Feuerwehr, die Änderung der Hauptsatzung, die Senioren- und nicht zuletzt die Jugendarbeit werde vorangetrieben.

Die Sanierung der Gemeindestraßen, die Abwasserkonzeption und die Sanierung der Kinderspielplätze, die Sanierung und der Umbau der Grundschule sowie die Kinderbedarfsplanung würden die positive Entwicklung der Gemeinde Ellenberg bestens widerspiegeln.

Die Gemeinde wird digitaler

Die Verwaltung arbeite Hand in Hand und die Digitalisierung dort schreite voran, sodass den Bürgerinnen und Bürgern Hilfe bei tagtäglichen Bedürfnissen an die Hand gegeben werde. Die Feuerwehr in Ellenberg sei eine leistungsfähige Gruppe, ebenfalls die Grundschule und der katholische Kindergarten.

Die Jugendarbeit würde weiter forciert und habe mit der Einrichtung eines Jugendtreffs im Rathaus einen bisherigen Höhepunkt erreicht. Zur Sanierung der Gartenstraße sei jetzt ein Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro bewilligt worden, ebenso würde die Kanalsanierung der Gartenstraße mit 260.900 Euro gefördert.

Bei den Bau- und Sanierungsarbeiten steht der Kindergartenumbau an erster Stelle, gefolgt von der Sanierung einiger Gemeindestraßen. Ein großer Dank von Bürgermeisterin Anna-Lisa Bohn galt den Vereinen, die mit unzähligen Veranstaltungen das Leben in der Gemeinde Ellenberg lebendig halten würden.

Positiver Blick ins nächste Jahr

Anna-Lisa Bohn wagte auch einen Ausblick auf die kommenden Jahre. Der Abschluss des Kindergartenumbaus stand dabei an erster Stelle. Ebenso soll die Ganztagesbetreuung ausgebaut werden. Das Gemeindeentwicklungskonzept soll weiter forciert und mit Hilfe des Gemeinderats ausgebaut werden.

Der Haushaltsplan für das kommende Jahr sowie die mittelfristige Finanzplanung werden zu Beginn des neuen Jahres eingebracht und verabschiedet werden. Diese sollen wichtige Investitionen aufzeigen, welche die Gemeinde Ellenberg weiter voranbringen sollen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Vereinen, Ehrenamtlichen und der Bevölkerung soll weiterhin zur positiven Gesamtentwicklung der Gemeinde Ellenberg beitragen.

Und wie es in so einer Sitzung üblich ist, hatte auch der stellvertretende Bürgermeister Peter Higler das Wort. Er bedankte sich in erster Linie bei Bürgermeisterin Anna-Lisa Bohn für die geleistete Arbeit sowie beim Gemeinderat und der Verwaltung für das stets harmonische Miteinander.

Higler ließ das zu Ende gehende Jahr mit all seinen Höhepunkten, Ereignissen und Festen noch einmal Revue passieren und wünschte allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.