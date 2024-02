Retten, Löschen, Bergen, Schützen - Das Motto der Feuerwehr, so auch das Motto der Freiwilligen Feuerwehr in Wört. In puncto „Bergen“ brauchte ich die Einsatzkräfte dort - und zwar dringend.

Eigentlich wollte ich doch nur zum Fasching

Beim dortigen Faschingsumzug war ich jüngst im Einsatz. Ich kenne mich aus, weiß, wo ich parken muss, alles super. Meinen angestammten Parkplatz, angestammt in meinem Kopf, steuerte ich zielsicher an und freute mich, dass neben fünf weiteren Pkw noch reichlich Platz auf der Wiese war. Kaum aber war ich auf die Wiese gefahren, die Nacht über hatte es geregnet, musste ich schnell feststellen: nichts geht mehr. Da ich aber nicht auf dem Weg stand und die Veranstaltung gleich starten sollte, ließ ich meinen Wagen stehen und begleitete zunächst den Umzug. Gespräche, Fotos, Videos - im Hinterkopf aber die ganze Zeit: Wie bekomme ich gleich meinen Pkw wieder von der Wiese herunter?

Thomas Saur ruft gleich die Einsatzleitung

Nach dem Umzug ging ich zu Bürgermeister Thomas Saur und fragte, ob er mir helfen könne. Saur fragte direkt bei der Einsatzleitung der Feuerwehr an, die gegenüber vom Rathaus stand. Ohne mit der Wimper zu zucken, sagte der Feuerwehrmann: „Komm´, wir fahren schnell rüber.“ Ich war begeistert. Dazu durfte ich die knapp 500 Meter im Feuerwehrauto mitfahren. Ich saß noch nie in einem Feuerwehrauto und freute mich wie ein kleiner Junge. Schnell wurde das Abschleppseil festgemacht und ich hatte meinen Wagen wieder auf festem Untergrund. Ich war doppelt glücklich - So isch halt!

Redakteurinnen und Redakteure sind auch Menschen . Und sie erleben Kurioses, Lustiges, Irritierendes, manchmal vielleicht auch Trauriges. Und das ist Lesestoff an dieser Stelle. Am Ende jeder Episode lässt sich sagen: So isch halt! [email protected]