Ein Jahr im Zeichen der Veränderung

Am Freitag, den 15. März, fand die 73. Jahreshauptversammlung des SV Dalkingen statt. Hierzu begrüßte der neue Vorstand Felix Maier zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste.

Maier begann die Versammlung mit einem kurzen Rückblick über das letzte Jahr und die zahlreichen Veranstaltungen und Termine. Der SVD hatte „alle Hände voll zu tun“. So wurde am Vatertag eine Vatertagshocketse veranstaltet, im Juli fand wieder das traditionelle Sommerfest statt. Wenig später nahm der SV Dalkingen auch wieder am Sommerfest am Bucher Stausee teil. Im September fand die Jubiläumsveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Vereinsheims statt und am ersten Dezemberwochenende nahm der SVD am Rainauer Advent teil. Felix Maier dankte den rund 130 verschiedenen Mitgliedern für deren Einsatz an den zahlreichen Veranstaltungen.

In seinen weiteren Ausführungen teilte er zudem mit, dass der SV Dalkingen im Jahr 2023 einen erfreulichen Mitgliederzuwachs realisieren konnte.

Anschließend ging er auf die sportlichen Aspekte des vergangenen Jahres ein. So hob er die gute Partnerschaft in der Jugend der SGM Limes heraus und betonte deren Bedeutung für die Jugendarbeit des Vereins.