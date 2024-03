DRK Rosenberg deckt viele Teilbereiche der DRK-Arbeit ab

Am Samstag, den 02.03.2023, führte das DRK Rosenberg seine diesjährige Jahreshauptversammlung im DRK Heim durch. Der 1. Vorsitzende Jan-Kai Heller hielt Rückblick auf ein intensives und arbeitsreiches Jahr 2023. Erhalt und Ausbau des Ortsvereins Rosenberg inklusive des JRK waren die Kernaussagen seiner Begrüßung.

Er sprach seinen Dank an die Bereitschaft und das JRK aus und lobte die gute Zusammenarbeit mit der FFW sowie der Gemeinde. Der Ortsverein konnte neben den eigenen Mitgliedern auch Kreisbereitschaftsleiter Herrn Schappacher, Bürgermeister Herrn Schneider, Herrn Hald als Vertreter des DRK OV Jagstzell, Herrn Maierhöfer von der ARGE als auch Vertreter der FFW Rosenberg begrüßen.

Gegen die im Vorfeld veröffentlichte Tagesordnung hatte niemand Einwände. Somit bat die 2. Vorsitzende Daniele Schrade die Anwesenden sich von ihren Plätzen für das Totengedenken zu erheben. Wie in den Vorjahren wurden nun die einzelnen Berichte vorgetragen. Schriftführer Sascha Brunner erläuterte in seinem Tätigkeitsbericht, dass der Ortsverein 3918 Stunden im Jahr 2024 geleistet hat. Kassierer Jens Lefmann bescheinigte in seinem Finanzbericht einen ausgeglichenen Kassenstand, welcher durch die Kassenprüfer Alois Maierhöfer und Erwin Müller bestätigt wurde. Anschließend sprach Jugendleiter Robin Bereta über die Tätigkeiten des JRKs im Jahr 2023 und gab einen Ausblick auf das Jahr 2024. Bereitschaftsleiterin Sabrina Schips ging in Ihrem Bericht auf die Einsätze, Übungen und Ausbildungen ein. Bürgermeister Tobias Schneider, übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, welche einstimmig ausfiel. Er bedankte sich, auch im Namen der Gemeinde, für die Durchführung diverser Veranstaltungen, wie z.B. das Blutspenden. Kassierer Jens Lefmann legt sein Amt nieder. Sascha Brunner und Karin Heller wurden zu seinen beiden Nachfolgern gewählt.

Folgende Mitglieder wurden für ihr langjähriges Engagement durch Herrn Schappacher geehrt: 5 Jahre: Lena Gräter, Valentin Maier, Franziska Lindner. 25 Jahre: Kathrin Maier. 30 Jahre: Anita Deininger. 35 Jahre: Jan-Kai Heller, Andreas Maier, Manfred Rupp. 40 Jahre: Markus Wohlrab. 60 Jahre: Elfriede Blitsch. Anschließend übermittelten die Gäste ihre Grußworte. Jan-Kai Heller gab zum Abschluss noch einen Überblick der bevorstehenden Termine und Tätigkeiten und beendete daraufhin die Jahreshauptversammlung 2024.