Doppelerfolg für Bopfinger Debattanten

Beim diesjährigen Regionalverbundwettbewerb von Jugend debattiert konnte eine große Delegation vom Ostalb-Gymnasium starke Erfolge einfahren. Gastgeber war das Lise-Meitner-Gymnasium in Crailsheim. Die Teilnehmer von sechs Schulen des Bezirks Ostwürttemberg wurden in zwei Debatten von einer fachkundigen Jury in den Disziplinen Sachkenntnis, Ausdrucksfähigkeit, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft bewertet.

In der Altersgruppe 1 gingen Laura Weber (9a) und Lisa Uhl (9b) zunächst der Frage nach, ob Jugendliche dazu verpflichtet werden sollen, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. Im zweiten Durchgang wurde von beiden dann das Für und Wider der Einführung einer flächendeckenden Videoüberwachung in öffentlichen Schwimmbädern erörtert. Julius Renz (8a) stand in beiden Durchgängen als Nachrücker bereit, um bei dem möglichen Ausfall eines Debattanten einzuspringen.

Laura Weber (Kursstufe 1), Arne Baur (10b) und Jasmin Schneider (10a) bildeten das Bopfinger Gespann für die Altersgruppe 2. Die dortigen Debatten hatten zunächst die Frage im Mittelpunkt, ob Videospiele und Apps, die In-Game-Käufe enthalten, für Minderjährige verboten werden sollen. Danach wendete sich beim Debattenthema „Soll jeder Mensch in Deutschland zum 18. Geburtstag ein Grunderbe erhalten?“ das Augenmerk der Sozialpolitik zu. Alexander Grimm (10a) nahm den Platz des Nachrückers ein.

Komplettiert wurde die Delegation des Ostalb-Gymnasiums durch die Alumna des Wettbewerbs Chiara Frank und Amelie Scherer (Kursstufe 1). Beide waren bei früheren Wettbewerben als Debattanten bis in die Landesqualifikation vorgedrungen und konnten beim Regionalverbundwettbewerb einmal mehr ihre Expertise als Juroren unter Beweis stellen. Darüber hinaus waren auf Seiten der Lehrkräfte Stefan Lella, Jonas Lieberknecht und Peter Heinrich mit von der Partie.

Am Ende erreichten Laura Weber (9a) und Lisa Uhl (9b) aus der Altersgruppe 1 die respektablen Plätze acht und neun. In der Altersgruppe 2 konnte Laura Weber (Kursstufe 1) ihre herausragenden Leistungen mit dem ersten Platz krönen. Denkbar knapp mit lediglich einem Punkt weniger landete Arne Baur (10b) auf dem Silberrang. Dadurch sind beide automatisch in der Landesqualifikation am 19. April in Stuttgart gesetzt. Zusätzlich nehmen die zwei an einem Seminar für alle Regionalsieger aus ganz Baden-Württemberg teil.