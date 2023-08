Erfolgreiche Sommerfestspiele

Intendant Peter Cahn kann auf eine sehr erfreuliche Sommersaison zurückblicken. Rund 35.500 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten die Freilichtbühne des Landestheaters Dinkelsbühl.

Noch im vergangenen Jahr wurden keine 30.000 erreicht, dieses Jahr nähert sich die Landesbühne schon fast dem Niveau des erfolgreichsten Jahres vor Corona (2019 mit rund 37.000 Besucherinnen und Besuchern). „Wir sind super zufrieden mit den Zahlen der Sommer–Saison 2023! Das zeigt uns, dass uns unser Publikum trotz Corona treu geblieben ist! Kultur wird in Dinkelsbühl groß geschrieben, dafür haben wir auch während der Pandemie gekämpft“, erklärt auch Oberbürgermeister Christoph Hammer. „Dass dann wirklich so viele Besucher unsere Vorstellungen besuchen, freut mich wirklich sehr!“

122 Vorstellungen an 81 Spieltagen, 40 ausverkaufte Vorstellungen aus eigener Produktion — sehr beliebt waren „ABBA klaro!“ und „Landeier — Bauern suchen Frauen“ — und drei ausverkaufte Vorstellungen im Zusatzprogramm mit Erwin Pelzig, Wolfgang Krebs und Günter Grünwald. Für „ABBA“ und „Landeier“ wurden aufgrund der sehr hohen Nachfrage zusätzliche Vorstellungen angesetzt, drei Termine für ABBA statt „Komm, gib mir deine Hand“, Landeier spielte zusätzlich eine Seniorenvorstellung am Nachmittag und am Montag, 7. August.

Die Termine für die Seniorinnen und Senioren liegen dem Intendanten und dem Landestheater am Herzen: alle sechs Nachmittagsvorstellungen waren (fast) ausverkauft, die Stimmung war immer ausgelassen. Es ist wichtig alle ins Theater zu holen, nicht nur an den Abenden. Deshalb gibt es für die Jüngsten ab fünf Jahren für Kindergärten und Schulen unter der Woche Vormittagssvorstellungen, und an den Sonntagnachmittagen wurde für die ganze Familie „Der Zauberer von Oz“ gespielt. „Wir wollen unser Publikum gut und mit Niveau unterhalten. Dass uns dies auch dieses Jahr wieder gut gelungen ist, zeigt die tolle Auslastung, mit der wir die Sommerfestspiele 2023 abschließen“, resümiert Peter Cahn zufrieden über die zweitbeste Sommersaison in seiner Amtszeit zum Beginn der wohlverdienten Theaterferien.