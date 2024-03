Der Musikverein Röhlingen ehrt passive Mitglieder

Die Mitgliederversammlung am 16.3. eröffnete der Musikverein mit einem Musikstück. Im Anschluss wurde das Kameradenlied zu Ehren der verstorbenen Mitglieder gespielt.

Der 1. Vorsitzende Dietmar Wiest ging in seinem Bericht auf das vergangene Vereinsjahr ein und blickte mit positiver Einstellung auf das bevorstehende Jahr. Es stehen in diesem Jahr große Festauftritte an, auf die bereits in den Musikproben fleißig geübt wird.

Neben den Berichten unseres Schriftführers, Kassierers und den Dirigenten wurden fleißige Probenteilnehmer ausgezeichnet. Unser langjähriger Jugendleiter und Jugenddirigent Steffen Kurz gab das Amt als Jugendleiter in andere Hände. Die Aufgabe der Jugendleitung übernehmen Anna Wenhuda, Anika Hauber und Elias Wiest.

Dem neuen Trio wünschen wir viel Erfolg. Mit aktuell 76 Jugendlichen in der Ausbildung kann der Verein auf eine gute Zukunft blicken.

Nach dem Grußwort unseres Ortsvorstehers Walter Schlotter wurden die Wahlen durchgeführt. Für vier weitere Jahre wurde unser erster Vorstand, Schriftführer, Notenwart und Instrumentenwart gewählt. Des Weiteren waren Wahlen von Ausschussmitgliedern. Alle Ämter wurden von der kompletten Versammlung einstimmig wiedergewählt.

Zum ersten Mal haben wir diesen Anlass genutzt, um unsere zahlreichen passiven Mitglieder für Ihre Vereinstreue zu ehren. Hierzu durften wir einige bei uns begrüßen und eine Urkunde, sowie eine Anstecknadel überreichen.