Gearbeitet und gespielt wird mit den Übungsleitern an vier Stationen. Auf dem Programm stehen Torschusstraining mit Johannes Köder, Zuspiel mit Gerhard Volk, Dribbeln mit Peter Geist und Koordination mit Hans Schillerwein. Nach dem Mittagessen, Spaghetti Napoli, wird in Turnierform gespielt. „Die sind mit Begeisterung dabei“, freut sich Übungsleiter Gerhard Winkens über die Jugendlichen und Erwachsenen, die aus dem ganzen Ostalbkreis kommen. Es ist der vierte und letzte PFIFF-Termin in diesem Jahr in Ellwangen. Im Schnitt seien es 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen, so Winkens, die meisten, 75, beim ersten Termin.

Mit beim Training dabei waren Schüler der Schöner-Graben-Schule und der Rupert-Mayer-Schule in Ellwangen, der Konrad-Biesalski-Schule Wört, der Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE), der Stauferschule Bopfingen, der Gehörlosen-Schule Sankt Josef Schwäbisch Gmünd, der Jagsttalschule Westhausen, der Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd und von Habila Rabenhof.

Das Projekt PFIFF wurde 2017 vom VfB Stuttgart und dem Württembergischen Fußballverband ins Leben gerufen. Es ermöglicht Menschen mit körperlichen und mentalen Beeinträchtigungen das Fußballspielen und baut Barrieren ab. Ziel des Projekts sei es, Kindern und Jugendlichen mit Handicap ein gutes Training zu ermöglichen und sie in Vereine zu inkludieren, wobei das das größte Problem sei, sagt Fritz Quien: „Die Vereine haben sich leider noch nicht für Menschen mit Handicap geöffnet. Da wäre noch viel Luft nach oben.“ Fritz Quien ist Landestrainer der Landesauswahl Baden-Württemberg für Menschen mit Handicap und hauptberuflich Lehrer an der Gustav-Werner-Schule in Ulm, eine Schule für Kinder mit geistiger Behinderung. Beim VfB Stuttgart ist er mitverantwortlich für das Projekt PFIFF und Trainer. Der VfB Stuttgart ist seit 2014 im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements VfBfairplay der exklusive Partner der Landesauswahl für Menschen mit Beeinträchtigung.

Am Dienstag war Quien als Gast-Trainer im Ellwanger Waldstadion mit dabei und stärkte so die acht Ellwanger Übungsleiter Peter Geist, Michael Kaufmann, Johannes Köder, Jürgen Maile, Karsten Postler, Hans Schillerwein, Gerhard Volk und Gerhard Winkens.

„Ich bin immer auf der Suche nach guten Spielern“, sagt Fritz Quien. Plötzlich kommt er auf Nina Zilligen zu. Die 30-Jährige wohnt in Ellwangen, ist seit drei Jahren Schreinerin im Rabenhof und kickt bei den Rabenhof-Kickers, nachdem sie zuvor zehn Jahre lang bei den Frauen in Stimpfach und ein Jahr lang in Jagstzell gespielt hat, bis diese Mannschaft aufgelöst wurde. „Hast du Lust, am 14. Oktober in Stuttgart zu spielen?“, fragt Quien die total überraschte junge Frau: „Ich lade dich ein.“ Es sei ein großes Turnier, er habe eine offizielle VfB-Mannschaft gemeldet. „Ach, du Scheiße“, sagt Nina spontan, und nachdem sie sich gefasst hat: „Krass, cool. Meine Fußballkarriere wird was. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Eigentlich wollte ich Fußballstar werden.“

Bei den Special Olympics World Games in Berlin in diesem Jahr mit Tausenden Sportlern mit Beeinträchtigung hat Quiens Mannschaft übrigens die Bronzemedaille gewonnen.