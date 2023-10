Crailsheim

Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

Crailsheim / Lesedauer: 1 min

Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest. (Foto: Lino Mirgeler/dpa )

Beide Tatverdächtigen sollen in Rauschgiftgeschäfte verwickelt sein und sind in Haft. Polizei hat Dealergeld in Höhe von 18.000 Euro beschlagnahmt.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 10:16 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG