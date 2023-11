Nikola Markovic ist nicht mehr Trainer der Merlins

Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim reagiert auf den schwachen Saisonstart und trennt sich von Headcoach Nikola Markovic. Der Finne Jussi Laakso übernimmt das Traineramt und unterschreibt bei den Zauberern vorerst einen Vertrag bis Saisonende.

Nach sechs Niederlagen in Folge und einer fehlenden Weiterentwicklung in der Mannschaft reagiert der Basketballbundesligist auf den Saisonstart und trennt sich von Nikola Markovic. Der Finne Jussi Laakso ist der neue Mann an der Seitenlinie der Zauberer. Der 47-Jährige trainierte von 2019 bis 2023 sehr erfolgreich das finnische Spitzenteam Helsinki Seagulls, gewann drei Mal den nationalen Pokal und holte in seiner letzten Spielzeit die Meisterschaft.

Zuletzt arbeitete Laakso mit Vesa Vertio, von 2016 bis 2019 Assistenztrainer der Zauberer unter Headcoach Tuomas Iisalo, zusammen. Im Sommer 2023 übernahm Vertio den Cheftrainer Posten in Helsinki von Laakso, der sich nach vier Jahren einer neuen Herausforderung stellen wollte. Auch Trae Bell-Haynes, der ehemalige Merlins Aufbauspieler, war in seiner ersten Profisaison Teil der Seagulls unter Jussi Laakso.

Gemeinsam mit Assistant Coach Daniel Herbert, Athletiktrainer Marcus Lindner und Physiotherapeut Jan Mader bildet Jussi Laakso nun in Crailsheim das Trainerteam und wird am kommenden Montag beim Heimspiel gegen die MLP Academics Heidelberg an der Seitenlinie stehen. „Ausschlaggebend war letztlich, dass wir zuletzt keine Entwicklungsschritte innerhalb der Mannschaft gesehen haben. Deswegen war diese Veränderung für uns notwendig“, so der Sportliche Leiter Ingo Enskat.

Dabei fügte er an, dass Jussi Laasko den Verein in persönlichen Gesprächen sehr überzeugt habe. „Er bekommt nun die Chance, seine Arbeit mit dem Team zu beginnen und mit den Jungs gemeinsam erste Schritte in die weitere Entwicklung der Mannschaft einzuleiten.“