Kurz vor 23 Uhr am Montagabend ist es in der Friedrich-Heyking-Straße zum Streit zwischen einem 19-Jährigen und einem 28-Jährigen gekommen. Dabei bedrohte der 19-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer. Laut einem Zeugen hatten beide zuvor offenbar stark dem Alkohol zugesprochen. Der 19-Jährige wurde von den eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.