Das vermeintlich beste Programm einen Tag vor Heiligabend: An diesem Samstag empfangen die HAKRO Merlins Crailsheim die Würzburg Baskets in der Arena Hohenlohe zum traditionellen Weihnachtsspiel. Im Anschluss an das Duell steigt die nicht X-MAS Party im HANGAR Event Airport Crailsheim (Einlass ab 22 Uhr). Sprungball in Ilshofen ist um 20 Uhr - bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn startet die große Weihnachtsshow in der Arena. Die Tickets für das Weihnachtsspiel sind bereits seit längerer Zeit restlos ausverkauft. Die Übertragung bei Dyn beginnt um 19.45 Uhr.

Die Geschichte des HAKRO Merlins-Weihnachtsspiels geht bis in den Winter 1988 zurück - und selbstverständlich wird es auch in diesem Jahr wieder zelebriert.

Die Zauberer empfangen am Samstagabend den Tabellenachten aus Würzburg zum vorletzten Heimauftritt im Jahr 2023 in der Stierkampfarena. Die Universitätsstädter gewannen die vergangenen drei Ligaspiele, darunter ein beeindruckender 97:78-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Vizemeister Bonn.

Die Würzburg Baskets um Headcoach Saša Filipovski werden am Wochenende nicht nur mit einer sehr guten Auswärtsbilanz (drei Siege, eine Niederlage), sondern auch mit einer der ligaweit besten Defensive nach Hohenlohe reisen. In den bisherigen zehn Ligaspielen erlaubten sie ihren Gegner durchschnittlich lediglich 73.6 Punkte und holten sich 7.6 Steals (zweiter Platz).

„Wir haben am Samstag in Würzburg einen starken Gegner, der bereits über die ganze Saison, trotz der Punktverluste in vier Spielen, sehr gut spielt. Die Niederlagen waren stets enge Spiele gegen Spitzenteams aus München, Ulm, Ludwigsburg und Chemnitz. Sie bauen sehr darauf, das richtige Match-up für ein Eins-gegen-Eins zu finden und diese Situationen zu nutzen. Wir müssen wachsam sein und uns Vorteile kreieren“, gibt HAKRO Merlins Headcoach Jussi Laakso für die Partie am Samstag vor. Würzburg-Topscorer ist ein ehemaliger Zauberer Mit Otis Livingston II ist ein Ex-Merlin der erfolgreichste Korbwerfer (17.8 Pkt.) der Universitätsstädter in der laufenden Saison.

Mit 21 erzielten Punkten gegen Bonn avancierte der 27-jährige US-Amerikaner zum wiederholten Mal zum Topscorer seiner Mannschaft. Der Würzburger Spielmacher stand in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend bis in den Februar in 31 Einsätzen im Trikot der Zauberer auf dem Parkett und erzielte knapp 13 Punkte pro Spiel. Nach seinem Engagement in Crailsheim wechselte der Ex-Merlin nach Bayreuth, wo er zusammen mit dem ehemaligen Bayreuther und jetzigen HAKRO Merlins-Guard Brandon Childress (14.8 Punkte) den Abstieg der Oberfranken nicht verhindern konnte. Am Samstag treffen die jeweiligen Topscorer ihrer Mannschaften nun erstmals wieder aufeinander. Den Verlust einiger Leistungsträger glichen die Würzburger zudem unter anderem mit den Neuzugängen Isaiah Washington (12.6 Punkte), Zach Seljaas (11.5 ) und Javon Bess (10.3) aus.

Die HAKRO Merlins starteten die beiden vergangenen Ligaspiele durchwachsen und lagen zur Halbzeitpause jeweils recht deutlich zurück - an diesem Samstag gilt es, diese Startschwierigkeiten abzulegen: „Das Weihnachtsspiel ist immer etwas Besonderes, vor allem auch für den Verein. Ich habe das Spiel einmal als Zuschauer erlebt - umso mehr freue ich mich darauf, jetzt noch mehr involviert zu sein. Wir wollen am Samstag 40 starke Minuten abliefern, wofür uns die komplett ausverkaufte Arena Hohenlohe und unsere Fans extra Energie liefern werden. Wir sind noch nicht sicher, wie unsere Rotation am Samstag aussehen wird, aber ich bin mir sicher, dass jede Person in unserem Team das Spiel unbedingt gewinnen will“, so Jussi Laakso vor dem diesjährigen Weihnachtsspiel.

Tickets für das Weihnachtsspiel der HAKRO Merlins am Samstag gibt es nicht mehr - die Partie ist bereits seit einigen Tagen restlos ausverkauft. Eine halbe Stunde vor Sprungball wird es auch dieses Jahr wieder eine große Weihnachtsshow in der Arena Hohenlohe geben, weswegen eine rechtzeitige Anreise vor dem Spiel empfohlen wird. Im Anschluss an die Begegnung steigt dann die X-MAS Party im HANGAR Event Airport Crailsheim - auch dieses Jahr wieder mit Star-DJ VIZE. Unterstützt wird er von Justin Pollnik und Alex Langer, zudem wird die Live Band HEATWAVE featuring Rainer Braun und Gordana Kikic dem Publikum einheizen und mächtig für Stimmung sorgen. Die Türen des HANGAR´s öffnen ab 22 Uhr, Dauerkarten und Einzeltickets für das Weihnachtsspiel sind auch für die Party im Anschluss gültig. Restliche Tickets für die X-MAS Party gibt es online bei den Merlins.