Die HAKRO Merlins Crailsheim fanden vor 4000 Zuschauern in der MHPArena in Ludwigsburg über 40 Minuten nicht in die Begegnung. Bereits 33 Punkte Rückstand zur Halbzeit waren für die Zauberer nach der Pause nicht mehr aufzuholen und mündeten in eine 59:106-Niederlage.

Die Hausherren erwischten indes den besseren Start und erspielten sich einen ersten Abstand. Ein 14-Punkte-Lauf vor der Pause ließ die Ludwigsburger bereits 23 Punkte Abstand generieren (34:11, 10. Minute). Das zweite Viertel begann dann ähnlich wie schon das Erste: Die Gäste kamen kaum zum Zug, gleichzeitig fiel bei den Barockstädtern fast alles. Erste Punkte von Brandon Childress von der Freiwurflinie und erneut Forward Murray-Boyles per Lay-up konnten die Führung der MHP RIESEN nicht schmälern (41:15, 15.).

Die HAKRO Merlins fanden in den folgenden Minuten weiterhin nicht in die Begegnung und waren zu unkonzentriert in ihren Aktionen. Ein Spielstand von 46:17 und knapp 30 Punkte Rückstand zwangen HAKRO Merlins-Headcoach Jussi Laakso in das nächste Timeout. Lediglich 22 Punkte der Zauberer zur Halbzeitpause waren deutlich zu wenig (55:22, 20.). Tremmell Darden eröffnete den zweiten Durchgang für die HAKRO Merlins, James Murray-Boyles zog von der Freiwurflinie nach. Erneut ein schön freigespielter Darden und Galin Smith, der erfolgreich unter den Korb zog, taten es ihnen gleich - die Zauberer zeigten sich nun insgesamt etwas verbessert und präsenter (60:30, 24.). Doch das Team aus Ludwigsburg sammelte sich und spielte weiter konzentriert. Unter anderem Ex-Merlin Jaren Lewis mit dem Drei-Punkt-Spiel von der Freiwurflinie und Jayvon Graves mit einem And-One Sekunden vor der letzten Viertelpause ließen die Zauberer mit einem 35-Punkte-Rückstand in die letzten zehn Minuten gehen.

Im letzten Viertel ging es für die HAKRO Merlins dann nur noch darum den Rückstand zu verringern. Ein Sieben-Punkte-Lauf der Barockstädter zu Beginn der letzten zehn Minuten verhinderte dieses Vorhaben und ließ Jussi Laakso eine weitere Auszeit nehmen. Nach dieser zeigten sich Galin Smith und Keandre Cook für die Punkte 47 bis 51 verantwortlich, auf der Gegenseite konterte wiederholt Jaren Lewis. Auch in den letzten Minuten der Begegnung fanden die HAKRO Merlins weiterhin nicht die Energie aus den vergangenen Heimspielen.

Besonders aus der Distanz fehlte an diesem Abend in Ludwigsburg das Glück und die letzte Überzeugung, sodass sich die HAKRO Merlins am Ende mit 59:106 gegen die MHP RIESEN aus Ludwigsburg geschlagen geben mussten. Merlins Headcoach Jussi Laakso: „Ich bin wirklich enttäuscht über das Ergebnis und möchte mich für diesen Auftritt entschuldigen - besonders bei den vielen mitgereisten Fans, die uns wieder großartig unterstützt haben.“