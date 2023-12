Nach dem nervenaufreibenden Heimsieg der HAKRO Merlins vor knapp zwei Wochen gegen die Tigers Tübingen ist für die Zauberer eine schwere Partie in Bamberg angestanden. Vor 4032 Zuschauern in der Brose Arena in Bamberg unterlagen die HAKRO Merlins den Bamberg Baskets mit 87:97. Brandon Childress wurde mit 27 erzielten Punkten bester Korbwerfer im weißen HAKRO Merlins-Dress.

Die HAKRO Merlins legten in Person von Moe Stuckey direkt schwungvoll los. Baskets-Routinier Karsten Tadda zog jedoch schnell nach und brachte die Hausherren zügig auf zehn Punkte. Kapitän Fabi Bleck mit einem Wurf aus der Halbdistanz und wiederholt Moe Stuckey verkürzten den Abstand auf die Baskets erst, diese konnten allerdings durch Adrian Nelson und ein erfolgreich vollendetes Fastbreak von Center Filip Stanic erneut Abstand auf die Zauberer generieren (16:11, 5. Minute). Diesen erhöhten die Bamberger kontinuierlich und zwangen die Gäste aus Crailsheim in die erste Auszeit. Aus dieser kamen die Zauberer erst in Rene Kindzeka und einem gelungenen Dreipunktspiel, anschließend legte Moe Stuckey seine Punkte sechs und sieben nach (26:16, 9.). Keandre Cook beendete die ersten noch durchwachsenen zehn Minuten der Zauberer mit weiteren drei Punkten (29:19, 10.).

Im zweiten Viertel addierten die Hausherren munter Zähler auf den Boxscore (35:21, 13.). James Murray-Boyles brachte die HAKRO Merlins anschließend mit seinen ersten Punkten zunächst auf Schlagdistanz, Rene Kindzeka verkürzte den Abstand von der Freiwurflinie weiter (37:28). Ein krachender Alley-Oop aufseiten der Gäste ließ die Brose Arena dann allerdings kochen und Jussi Laakso die nächste Auszeit nehmen. Insgesamt fehlte den Gästen aus Crailsheim auch in den zweiten zehn Minuten weiterhin die Durchschlagskraft und Konsequenz in der Offensive. Mit knapp zwei Minuten Restzeit im ersten Durchgang brachte Brandon Childress die Gäste von Downtown zwar erst auf elf Punkte ran - Bamberg zog durch fünf Punkten von Trey Woodbury nochmals davon (55:39, 20.).

Keandre Cook eröffnete den zweiten Durchgang der Merlins von der Freiwurflinie. Karsten Tadda zog aufseiten des Gastgebers wie schon zu Beginn des ersten Durchgangs von Downtown nach. Beide Mannschaften verlegten zu Beginn des zweiten Durchgangs dann leichte Punkte - erst Brandon Childress von der Freiwurflinie und Keandre Cook mit schweren drei Punkten ließen die mitgereisten Fans aus Hohenlohe wieder etwas hoffen (62:46, 25.). Den Merlins gelang es im Anschluss, den zur Halbzeit etwas verloren gegangenen Rhythmus der Bamberger auszunutzen und die Distanz zum Pokalhalbfinalisten Stück für Stück aufzuschließen. Erst Murray-Boyles, dann Moe Stuckey legten weitere Dreier auf (67:57, 29.) und hielten die Spannung für das letzte Viertel aufrecht. Mit Stuckey, Murray-Boyles, Cook und Childress standen zudem vier Akteure im Merlins-Dress bereits bei einer zweistelligen Punkteausbeute. Brandon Childress war es auch, der das letzte Viertel für die Zauberer von Downtown eröffnete - Smith mit einem krachenden Dunk und Cook per Lay-up ergänzten weitere Zähler (76:66, 31.). Fortan entwickelten sich spannende letzte Minuten. In diesen hielten die Zauberer den Druck hoch und kamen immer näher an die Hausherren ran (84:76, 35.). Der nächste erfolgreiche Dreier von Brandon Childress und die Punkte 80 und 81 der Gäste von Murray-Boyles zwangen die Baskets mit drei Minuten Restzeit in die Auszeit (86:81, 37.).

Den Fünf-Punkte-Rückstand auf Bamberg verkürzte der heiß gelaufene Brandon Childress mit seinem vierten erfolgreichen Wurf von Downtown zwar weiter, den Baskets gelang es dennoch stets nachzuziehen. Am Ende wurde die Zeit für die HAKRO Merlins zu knapp und der Abstand erneut zu groß. Die Zauberer verloren mit 87:97 in Bamberg.