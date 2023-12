Der Spitzenreiter ist zu stark für die Zauberer aus Crailsheim

Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim hat beim Spitzenreiter Niners Chemnitz klar mit 67:95 verloren.

Chemnitz geht früh klar in Führung

Weniger als 72 Stunden nach dem traditionellen Weihnachtsspiel waren die Merlins wieder auf einem BBL-Parkett gefordert. Am zweiten Weihnachtstag gastierten sie beim Spitzenreiter aus Chemnitz, verzichten mussten die Zauberer weiter auf Léo Westermann. Bei den Gastgebern hingegen stand Kapitän Jonas Richter erstmals nach seiner Verletzungspause wieder im Aufgebot. Die ersten Crailsheimer Akzente setzte Keandre Cook - der Small Forward zeigte sich schon gegen Würzburg treffsicher von Downtown und sorgte auch in der Messe Chemnitz für die ersten Zähler der Gäste. Doch Chemnitz zeigte, weshalb sie momentan das heißeste Team der Liga sind. Durch starkes Zusammenspiel konnten sie sich früh eine 11:4-Führung erarbeiten.

Merlins kämpfen sich zurück

Doch die Merlins setzten ihrerseits ebenfalls einige offensive Akzente - angeführt von Brandon Childress und Elias Baggette verkürzten sie Mitte des ersten Viertels auf 13:16. Chemnitz versuchte die körperliche Überlegenheit auszunutzen, doch Crailsheim zeigte sich defensiv aufmerksam und konnte auf der anderen Seite des Feldes immer wieder Akzente setzen. Nach tollem Ballgewinn liefen die Zauberer über Baggette, Murray-Boyles und Smith ein Fastbreak: der Big Man netzte zum 21:20 ein. Der wiedergenesene Coach der Niners, Rodrigo Pastore, griff erstmals mit seiner Auszeit in das Spiel ein. Wenig später endete der ausgeglichene erste Spielabschnitt mit 26:26. Zu Beginn der zweiten zehn Minuten waren dann die Hausherren aktiver und konnten die Führung wieder erobern. Doch die Merlins steckten wahrlich nicht auf und konnten in Schlagdistanz bleiben. Allen voran Elias Baggette, der bereits im ersten Viertel sechs Assists verteilte und Brandon Childress, der nach 15 Minuten bei zwölf Punkten stand, überzeugten. Die Gastgeber kamen mit ihren athletischen Big Men nun häufig an die Freiwurflinie und traf von dort hochprozentig. So konnten die Chemnitzer vor der Pausensirene erstmals ihren Vorsprung zweistellig ausbauen, mit 48:40 ging es kurz darauf in die Halbzeitpause.

28 Punkte Rückstand nach 30 Minuten

Nach dem Seitenwechsel war jwieder Niners-Center Kevin Yebo erfolgreich: Er stand bereits nach 23 Minuten bei 17 Zählern sowie bei elf Freiwurfversuchen. Daraus ergab sich auch, dass mit Galin Smith, Prine Oduro und Fabian Bleck bereits frühzeitig drei Merlins-Spieler mit vier persönlichen Fouls belastet waren. Die Gastgeber nutzten nun ihre Überlegenheit in der Zone immer weiter aus. In der Folge gelang bei den Merlins zunehmend weniger, dann musste auch Guard Brandon Childress verletzungsbedingt das Feld verlassen. Chemnitz kam zu vielen einfachen Zählern und führte nach 30 Minuten 77:49.

Zum Jahresabschluss geht es gegen Hamburg

Auch im Schlussviertel spielte der Tabellenführer seine Überlegenheit aus. Crailsheim kam durch schöne Spielzüge über Elias Baggette und Keandre Cook zwar vereinzelt zum Korb, doch insgesamt konnte der Ligaprimus verdient seinen nächsten Saisonsieg einfahren. Kurz vor der Schlusssirene erzielte Youngster Matej Zejdl seine ersten beiden Punkte der Saison, wenig später endete das Spiel mit 95:67. Keandre Cook wurde HAKRO Merlins Topscorer mit 16 Zählern, Elias Baggette verteilte neun Assists. So bewertet Crailsheims Trainer Jussi Laakso den Auftritt seiner Mannschaft: „Nach einem zähen Start konnten wir unsere Vorgaben besser umsetzen. Aber Ende des zweiten Viertels verursachten wir einige Turnover und zu viele unnötige Fouls, sodass Chemnitz mit acht Punkten führte. Die entscheidende Phase war zu Beginn des dritten Viertels: Chemnitz kam mit sehr aggressiver Defense aus der Kabine und wir haben nicht zurückgefightet.“

Den Merlins bleibt nicht viel Zeit bis zum nächsten Saisonspiel, am kommenden Samstag sind die Veolia Towers Hamburg zum Jahresabschluss zu Gast in der Arena Hohenlohe. Los geht es um 20 Uhr.