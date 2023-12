Der SC Delphin räumt zum Jahresende mächtig ab

Beim Crailsheimer Schwimmfest haben 15 Schwimmerinnen und Schwimmer des SC Delphin Aalen ordentlich abgeräumt. Es gab zehnmal Gold, fünfmal Silber und fünfmal Bronze. Auf der 25 Meter-Bahn konnten alle 50 Meter-Strecken Brust, Kraul, Rücken, Delphin zum Jahresende geschwommen werden.

Die jüngste Nachwuchsschwimmerin Ariane Ament ging über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil an den Start und wurde mit neuen Bestzeiten zweimal mit dem ersten Platz geehrt.

Elisabeth Berreht mit neuer Bestzeit

Elisabeth Berreth schwamm 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken in neuer Bestzeit. Die beiden Mädchen Hannah Riedel und Annabelle Schur starteten über 50 Meter Brust, Freistil und Rücken. Hannah Riedel freute sich über eine Steigerung in Rücken und Annabelle Schur schwamm die 50 Meter Freistil in für sie schnellen 43,29 Sekunden. Lilli Bauer ging über die 50 Meter Rücken, Freistil und Schmetterling an den Start und bestätigte ihre Leistungen mit Platzierungen unter den besten fünf ihrer Jahrgangswertung.

Jasmin Schroll nahm bei ihren drei Starts über 50 Meter Brust, Rücken und Freistil dreimal die Goldmedaille bei der Siegerehrung in Empfang.

Maximus Ficarotta und Noah Friedlein zeigten über 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken ihr Können. Maximus Ficarotta freute sich über die Zweitplatzierung über 50 Meter Rücken und die Bronzemedaille mit neuer Bestzeit über 50 Meter Freistil. Noah Friedlein sammelte Wettkampferfahrung und schwamm sich über 50 Meter Rücken auf den dritten Platz - über 50 Meter Freistil wurde er Fünfter.

Clement Hermann zeigte gute Leistungen über 50 Meter Brust und Rücken (vierter Platz). Für 50 Meter Freistil benötigte er 32,55 Sekunden, dabei sicherte er sich den dritten Platz. Markus Selig steigert seine Leistungen von Wettkampf zu Wettkampf und schwamm sich mit neuen persönlichen Bestzeiten über 50 Meter Brust und 50 Meter Rücken auf Platz drei. Über 50 Meter Freistil holte er sich die Silbermedaille.

Silber und Bronze für Linus Baader

Linus Baader schnappte sich über 50 Meter Brust in der Zeit von 34,65 Sekunden die Silbermedaille. Mit Platz eins belohnte sich der Aalener Schwimmer über 50 Meter Freistil (25,87 Sekunden).

Die Geschwister Simon und Lukas Thaler lieferten sich spannende Rennen. Simon Thaler schwamm über 50 Meter Schmetterling unter 30 Sekunden und schlug nach 29,44 als Erster seines Jahrgangs an. Über 50 Meter Freistil, in der Zeit von 26,16 Sekunden, wurde er ebenfalls Erster. Platz zwei sicherte er sich auf der 50 Meter langen Brust-Distanz. Lukas Thaler schwamm sich über 50 Meter Freistil in der Zeit von 26,70 Sekunden auf den zweiten Platz. Über 50 Meter Schmetterling hatte er die Nase vorne und freute sich über den Sieg in der Zeit von 28,45 Sekunden. Über die ungewohnten 50 Meter Rückenstrecke wurde er mit neuer Bestzeit ebenfalls Erster.

Höhepunkt der Schwimmveranstaltung waren die 4x50-Meter Meter-Staffeln und die 8x50-Meter-Freistilstaffeln. In der 4x50Meter- Lagenstaffel weiblich starteten Lilli Bauer, Jasmin Schroll, Annabelle Schur und Katja Mohr. Für Annabelle Schur war es der erste Einsatz in einer Staffel, den sie mit Bravour bewältigte. Katja Mohr verstärkte die Mannschaft vor ihrem längeren Auslandsaufenthalt.

Auch die staffel überzeugt

In der 4x50m-Lagenstaffel männlich mit Lukas und Simon Thaler, Linus Baader und Trainer Alexander Jung erkämpften sich die Aalener Schwimmer in einem spannenden Duell den ersten Platz. Entsprechend groß war die Freude auf dem Siegerpodest. Die 8x50 Meter-Freistilstaffel - in der Besetzung Jasmin Schroll, Lilli Bauer, Annabell Schur, Katja Mohr, Simon und Lukas Thaler, Linus Baader und Alexander Jung - verpassten ganz knapp das oberste Treppchen und landete am Ende auf dem zweiten Rang.