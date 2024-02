Chorpower zur Verabschiedung von Bürgermeister Ensle

Auf der Verabschiedungsgala für den ausscheidenden Bürgermeister Günter Ensle im Hüttlinger Bürgersaal gab es am Freitag, 23. Februar, eine Premiere. Der voll gefüllte Saal mit vielen honorigen Gästen aus Wirtschaft, Politik und den Hüttlinger Bürger und Bürgerinnen, sah und hörte geballten Hüttlinger Chorgesang. Die „Chorfreunde“ und „Liederkranz Eintracht“ sangen erstmals zu Ehren des Bürgermeisters gemeinsam auf der Bühne. Mit den Liedbeiträgen „Heute hier, morgen dort“ und „Alle“ konnte der gemischte Chor den Saal begeistern. Dirigiert wurde abwechselnd von den beiden Chorleiterinnen Roswitha Maul (Chorfreunde) und Andrea Seibold (Liederkranz). Sicher war dies einer DER Höhepunkte an diesem schönen Abend. Wie schön, dass in Hüttlingen trotz Corona noch eine so große Sängerschar die Chöre aktiv belebt.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.