Am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr ist es im Bergweg in Geifertshofen aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand in einer Metallbau–Werkstatt gekommen. Ein Papiermülleimer hatte sich entzündet, setzte Regale und Werkstatt in Brand. Die Feuerwehr Bühlerzell, die mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall ermittelt zur Brandursache.