Kellerwaldfest lockt am Wochenende nach Bühlerzell

Es ist wieder Kellerwaldfest in Bühlerzell. Das bedeutet: drei abwechslungsreiche und stimmungsvolle Tage mit Hähnchen, Bier, Blasmusik und Disco–Bar unter dem Blätterdach uralter Bäume. Zur Bierprobe am Freitag, 4. August, spielt der Musikverein Mutlangen. Am Samstag, 5. August, gibt es Unterhaltung mit den Musikverein Westhausen. An beiden Tagen ist die Kellerwald–Discobar geöffnet. Es gibt Gespritzte, Cocktails und vieles mehr, dazu legen am Freitag DJ Horli und Samstag DJ AMUE auf. Für Freitag und Samstag können noch bis Donnerstag, 3. August, Hähnchen–Vorbestellungen entgegengenommen werden.

Am Sonntag, 6. August, sind alle Gäste ab 11 Uhr zum Frühshoppen mit dem Musikverein Bühlertann eingeladen. Anschließend findet ab 14 Uhr die Bühlerzeller Fingerhakler–Meisterschaft statt. Der Wettbewerb wird als Team– und Einzelwettkampf für Damen und Herren ausgetragen. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen sowie eine Spielstraße für Kinder. Um 16 Uhr spielt die Jugendkapelle Oberes Bühlertal. Der Musikverein Fronrot lässt das Fest ab 18 Uhr ausklingen. An allen Tagen ist freier Eintritt.