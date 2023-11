Zwei leicht verletzte Schulkinder und ein Schaden in Höhe von rund 22.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch auf der K3315 ereignet hatte.

Gegen 16 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Wagen die K3315 von Trochtelfingen in Richtung Untere Röhrbachmühle. Am Einmündungsbereich K3315/K3316 missachtete er die Vorfahrt eines Schulbusses, welcher mit vier Schulkindern besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der 74-Jährige sowie zwei neun Jahre alte Schulkinder leicht verletzt. Diese mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.