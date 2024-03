Die Vorfreude ist schon jetzt riesig bei den Organisatoren des TV Bopfingen und des TSV Nördlingen. Am Samstag, 11. Mai um 17 Uhr startet in Nördlingen der Ipf-Ries-Halbmarathon, gelaufen wird dieses Jahr nach Bopfingen.

Zum insgesamt 15. Mal wird der Ipf-Ries-Halbmarathon stattfinden. Erstmals wurde dieser am 16. Mai 2009 ausgetragen, anlässlich des Jahrestags der Heldentat des „Jäckle von Krauthausen“ in der Schlacht bei Nördlingen 1634. Da keiner wusste, wie lange die Belagerung andauern würde, wagte es der Bote Jäckle durch die feindlichen Heerreihen hindurch, um in das schwedische Lager bei Bopfingen zu gelangen. Dort bat er dann um Hilfe. 389 Jahre später hat sich der Ipf-Ries-Halbmarathon bei vielen Läuferinnen und Läufern zu einem festen Termin im Kalender entwickelt.

Start ist in Nördlingen

Am Samstag, 11. Mai um 17 Uhr erfolgt der Startschuss am Reimlinger Tor in Nördlingen. Es geht weiter nach Kleinerdlingen, Holheim, Nähermemmingen, Utzmemmingen und Trochtelfingen. Auf der Strecke gibt es insgesamt vier Verpflegungsstationen. Das Ziel befindet sich am Markplatz in Bopfingen. Wem ein Halbmarathon aktuell noch zu viel ist, kann auch in einer Dreierstaffel starten. Diese erfreut sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Nach dem Halbmarathon ist aber noch lange nicht Schluss. Am Bopfinger Marktplatz wird es ab 18 Uhr eine Finisherparty geben: mit Bewirtung und Livemusik von der Band „NoLimit“. Eingeladen zum Verweilen sind alle Sportler, Zuschauer und Helfer. Mit Shuttlebussen kann man von Bopfingen nach Nördlingen zurückgebracht werden.

Vor Corona gingen kostant 900 Läuferinnen und Läufer an den Start

In der Anfangszeit des Ipf-Ries-Halbmarathons waren etwa 700 Teilnehmer am Start, danach erhöhte sich die Zahl auf konstant etwa 900. Doch dann kam Corona. 2020 wurde der Halbmarathon komplett abgesagt und vor drei Jahren fand er virtuell statt. Seit 2022 wird nun wieder „richtig“ gelaufen. „Allerdings gingen 2022 nur etwa 600 Läuferinnen und Läufer an den Start. Im vergangenen Jahr waren es wieder annähernd 700 Anmeldungen“, berichtet Mitorganisatorin Annelise Zinke vom TSV Nördlingen. Für die Ausgabe in diesem Jahr haben sich bislang rund 155 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Wer sich bis Freitag, 5. April anmeldet, kann sparen. Bis dahin beträgt die Startgebühr 31 Euro, ab dem 6. April sind es dann 33 Euro. Wer seine Teilnahme bis Freitag, 26. April zusagt, erhält ein hochwertiges Funktionsshirt.

Dieter Baumann kommt am Vorabend

Auch in diesem Jahr ist wieder Live-Musik entlang der Strecke geplant. An ausgewählten Standorten der Strecke werden Bands aus der Region wieder für ordentlich Stimmung sorgen. Zugesagt haben bereits die Samba-Rhythmen der Musikschule (Bopfingen), ein DJ der Firma Kutzschbach (Bopfingen) und die Wemdinger Trommler (Nähermemmingen). In den Wochen vor dem Ipf-Ries-Halbmarathon werden wieder die beliebten Schnupperläufe angeboten. Der Erste findet am Sonntag, 17. März um 9 Uhr statt. Ein weiterer ist für Sonntag, 7. April ebenfalls um 9 Uhr geplant. Der Start erfolgt an beiden Tagen am Reimlinger Tor in Nördlingen. Gelaufen wird auf der Originalstrecke in Gruppen mit unterschiedlichem Tempo. Beim Ipf-Ries Halbmarathon werden insgesamt rund 200 Helfer im Einsatz sein. „Ein Dank möchten wir jetzt schon den Blaulichtorganisatoren aussprechen, die stets für Sicherheit unter den Teilnehmern sorgen“, so Annelise Zinke.

Am Vorabend des 15. Ipf-Ries-Halbmarathons wird es ein besonderes Highlight geben. Im Kulturzentrum Ochsenzwinger in Nördlingen wird es einen Kabarettabend mit Dieter Baumann geben. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Er wird sein Programm dabei auf einem Laufband präsentieren.

Weitere Informationen zum Halbmarathon gibt es unter ipf-ries-halbmarathon.de