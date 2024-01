Winfried Kretschmann wird Schirmherr beim Narrentreffen in Bopfingen

In Bopfingen wird Ende Januar ordentlich gefeiert: Die Burgnarren Schloßberg-Flochberg begehen ihre 44. Saison, zudem wird der Bayerisch-Schwäbische Fastnachtsverband 44 Jahre alt.

Für dieses Doppeljubiläum haben sich die Narren keinen geringeren als Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Schirmherren ausgesucht. Ob Kretschmann Ende Januar nach Bopfingen kommt, ist allerdings noch offen, sagt Burgnarren-Präsident Andy Kauffmann. Sein Grußwort habe der Ministerpräsident bereits geschickt, eine Zusage über einen Besuch stehe noch aus.

Die Vorbereitungen für das Doppeljubiläum laufen seit Monaten auf Hochtouren, jetzt geht es in die heiße Phase. So habe der Zeltaufbau auf dem Mesplatz begonnen, wir Kauffmann verrät. Das Gerippe des Ipfmess-Zelts ist extra stehengeblieben. Hier wird vom 26. bis 28. Januar gefeiert. „Jetzt wird gerade der Innenausbau im Zelt gemacht“, sagt Kauffmann.

Narren müssen untergebracht werden

Auch sei man gerade dabei, die Versorgungsstände für den Umzug mit Vereinen und Gast-ronomen zu organisieren. Weiterhin müsse man für die angereisten Vereine Unterkünfte zur Verfügung stellen. Diese werden in Turnhallen, Hotels oder Pensionen untergebracht. Zudem arbeite man derzeit in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Stadt ein Parkplatzkonzept aus. Teilnehmen werden am Narrentreffen am Samstag und Sonntag um die 3000 Aktiven aus d em gesamten Süddeutschen Raum, Österreich, der Schweiz und Slowenien. Denn Narren gibt es auch im Ausland.

"Malle-helau-Party" zum Auftakt

Am Freitag, 26. Januar, dem Vorabend des großen Narrentreffens, können sich die Feierwütigen mit einer „Malle-Helau-Party“ auf das Wochenende einstimmen. Hier gibt es eine kleine Änderung im Programm. „Isi Glück ist leider auf TV-Produktion im Ausland und kann deshalb nicht teilnehmen“, sagt Andy Kauffmann. Mit Lorenz Büffel, der stattdessen auftreten wird, habe man aber für gleichwertigen Ersatz gesorgt. Zudem werden DJ Robin, Stefan Stürmer, Ina Colada und der Resident DJ des Bierkönigs, DJ Aaron für Stimmung sorgen.