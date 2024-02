Es gibt Krimis, die längst nicht so spannend sind, wie die Geschichte, die der Fußball-A-Ligist TV Bopfingen derzeit erlebt. Ein Unbekannter behauptet in einer Mail, dass der TV Bopfingen seinen Trainer, Abteilungsleiter und mehrere türkischstämmige Spieler freigestellt habe.

Außerdem seien Testspiele abgesagt worden, weil die türkischen Spieler, die 90 Prozent des Kaders ausmachen, nicht mehr im Training erscheinen. Gegen diese und noch weitere Behauptungen wehrt sich nun der Verein und hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

Das steht in der Fake-Mail

Wie in der Mail steht, haben verschiedene Kräfte versucht, die Fußball-Abteilung des TVB auszugliedern, um damit einen eigenständigen türkischen Fußballverein in Bopfingen zu gründen.

Deshalb wurden Trainer Kemal Gülle, Abteilungsleiter Baki Firtina und mehrere türkische Spieler mit sofortiger Wirkung freigestellt. Weiter schreibt der unbekannte Verfasser, dass man mit Hermann Schreck und Peter Krusche zwei ehemalige Spieler in den Verein geholt habe, die das Schiff wieder auf Kurs bringen sollen.

Der Spielbetrieb wird bestimmt nicht eingestellt. Baki Firtina

Robert Bosch soll dabei als neuer Trainer gewonnen werden. „Leider muss ein Vorbereitungsspiel nach dem anderen abgesagt werden, da die türkischen Spieler, die über 90 Prozent des Kaders ausmachen, nicht mehr ins Training kommen. Ein Weiterführen des Spielbetriebs ist mehr als fraglich“, heißt es in der Mail abschließend.

Einen türkischen Verein wird es nicht geben

Wie Abteilungsleiter Baki Firtina klarstellt, ist an diesen Behauptungen kaum etwas richtig. „Ich bin auch weiterhin Abteilungsleiter des TV Bopfingen. Kemal Gülle hat am 23. Januar den Verein von sich aus verlassen. Es wurden auch keine türkischen Spieler entlassen.“

Auch die Behauptung, dass man versucht habe, den Verein auszugliedern, um so einen rein türkischen Fußballverein zu gründen, möchte der Abteilungsleiter nicht stehen lassen: „Wir sind ein offener Verein für alle und unser Slogan lautet: mit Bopfingen für Bopfingen. Jeder ist bei uns im Verein herzlich willkommen, ganz egal welche Nation das ist. Integration spielt in unserem Verein eine wichtige Rolle. Einen rein türkischen Fußballverein wird es bei uns definitiv nicht geben.“

Die Aussage, dass mit Hermann Schreck und Peter Krusche zwei ehemalige Spieler für den Job der sportlichen Leitung in den Verein geholt wurde, bestätigt Baki Firtina. „Ja, das stimmt. Da ich auch in der Vorstandschaft tätig bin, habe ich mir Unterstützung gewünscht und dafür bin ich auch dankbar.“ Wer beim Tabellenschlusslicht der Kreisliga A II das Traineramt übernimmt, ist derzeit noch offen.

Co-Trainer und Spielführer haben derzeit das Sagen

Aktuell haben Co-Trainer Thomas Wenninger und Spielführer Daniel Frosch das Sagen. "Eine mögliche Alternative ist auch, dass das bis Saisonende so bleibt“, erklärt Baki Firtina.

Aufgrund des aktuellen Trubels rund um den TV Bopfingen habe man die Vorbereitung auf die restliche Rückrunde für mehrere Tage auf Eis gelegt. Wie Abteilungsleiter Baki Firtina berichtet, wurden die Vorbereitungsspiele aufgrund des Trainerrücktritts und der Fake-Mail-Geschichte abgesagt.

„Wir wollten einfach, dass die Mannschaft, die übrigens nicht zu 90 Prozent aus türkischen Spielern besteht, zur Ruhe kommt. Ab sofort gilt aber der volle Fokus auf die Vorbereitung für die restliche Rückrunde. Dabei kann ich eines versprechen: Der Spielbetrieb wird bestimmt nicht eingestellt.“

Baki Firtina wünscht sich nun, dass der Ersteller der Fake-Mail so schnell wie möglich gefunden wird, damit rund um den TV Bopfingen wieder Ruhe einkehrt und das Sportliche in den Vordergrund rückt: Den Klassenerhalt in der Kreisliga A II zu schaffen.