Weihnachtsstern-Aktion in Bopfingen

Die Agenda-Gruppe Kultur und Soziales Bopfingen führt dieses Jahr zum 13. Mal die Weihnachtsstern-Aktion durch. Kinder aus einkommensschwachen Bopfinger Familien und ukrainische Kinder haben einen Weihnachtswunsch von höchstens 27 Euro auf einen Stern geschrieben. Die Agenda-Gruppe sucht nun großzügige Spender und Spenderinnen, die diese Wünsche erfüllen.

Die Sterne können ab Samstag, 25. November an verschiedenen Stellen abgeholt werden. Das sind: während der Vesperkirche vom 3. bis 8. Dezember im evangelischen Gemeindehaus in Bopfingen von 12.30 bis 14 Uhr, während der Öffnungszeiten in der Blumenbinderei Wengert, Hauptstraße 51 und in der Floralwerkstatt, Hauptstraße 17 in Bopfingen. Auch freitags auf dem Wochenmarkt bei Manuela Schröppel von 7 bis 11 Uhr und am Nikolausmarkt vom 8. bis 10. Dezember am Agenda-Stand im Rathaus-Foyer sind die Sterne erhältlich. Die Wünsche liegen in den Bopfinger Geschäften Elektro-Bullinger, Uhren-Pfitzer, Uhren-Nille, Spielkit, elektro-plus (Post) und UE-S (Unterhaltungs-Elektronik) bereit, die die Aktion unterstützen. Auch das Spielwaren-Geschäft Möhnle in Nördlingen ist dabei. Auf jedes Geschenk geben sie 10 Prozent Rabatt. Die Geschenke können im Geschäft gelassen oder müssen spätestens bis Donnerstag, 14. Dezember bis 11 Uhr im Bopfinger Rathaus abgegeben werden. Die Agenda-Gruppe besorgt auch gerne die Geschenke, wenn es sich die Spender und Spenderinnen zeitlich nicht einrichten können.