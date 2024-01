Keine Verbindung: In Bopfingen gibt es aktuell Probleme mit dem Mobilfunknetz. Der Grund sind Modernsierungsmaßnahmen, wie ein Pressesprecher der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Daher könne es zu vorübergehnenden Einschränkungen bei der Telefonie und Datennutzung kommen, was man sehr bedauere.

Die Netzwerktechniker tauschten gerade in Baldern die vorhandene Hardware gegen die modernste Mobilfunktechnik aus. Dadurch könne man den O²-Kunden künftig neben 2G/GSM und 4G/LTE auch den modernen 5G-Mobilfunkstandard für die mobile Telefonie und Datennutzung anbieten, so der Sprecher weiter. Die Arbeiten am Standort sollen laut aktueller Planung bis Freitag abgeschlossen sein.

Probleme schon am Dienstag – Ende in Sicht

„Unsere beiden Mobilfunkstandorte im Zentrum von Bopfingen sind mit dem Standort in Baldern vernetzt. Die Mobilfunksignale werden über eine sogenannte Richtfunkverbindung zum nächsten Netzknoten transportiert“, erklärt der O2-Sprecher. So sei es am Dienstag und Mittwoch auch im Zentrum Bopfingens zu vorübergehenden Einschränkungen gekommen.

Dieser Teil der Arbeiten an der Richtfunkverbindung soll bis Mittwochabend abgeschlossen sein, sodass die Kundinnen und Kunden das Netz wieder wie gewohnt reibungslos nutzen können.