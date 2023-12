Im alten Rathaus ist es in der Adventszeit immer ein bisschen dunkler als sonst. Geht es in Richtung des 24. Dezember, wird es schrittweise heller. Des Rätsels Lösung: 24 Türen und Fenster werden jedes Jahr zu einem riesigen Adventskalender, der „kunstvollen Weihnacht“. Und die sind anfangs natürlich geschlossen.

Allein im Büro von Bürgermeister Gunter Bühler sind fünf Fenster Teil des Kunstwerks. Auch bei Kulturreferentin Victoria Schrödersecker wird es dunkel: Zwei ihrer Bürofenster sind verschlossen. Dahinter befindet sich jeweils ein Kunstwerk. „Immer wenn ein Türchen geöffnet wird und die jeweilige Nummer wegkommt, wird es heller im Büro“, sagt sie schmunzelnd.

Mit Feuerfontänen ist am Samstag die Aktion "Kunstvolle Weihnacht" gestartet. (Foto: lua )

Angebracht sind bereits alle 24 Bilder, jedes umrahmt von einer Lichterkette. Doch sichtbar werden diese erst nach und nach. Jeden Abend um 18 Uhr öffnen Engel ein Fenster. Sie lesen eine Geschichte vor und enthüllen jeweils ein Kunstwerk.

Auch ein Seniorenheim ist dieses Jahr dabei

Geschaffen wurde diese von renommierten Künstlern, Hobbykünstlern, Grafikern oder auch Schülern und Kindergartenkindern. Neu dabei ist in diesem Jahr der evangelische Kindergarten. Zum ersten Mal wurde heuer auch von einem Seniorenheim, nämlich dem Ipfhof, ein Türchen gestaltet, verrät Victoria Schrödersecker.

Viele haben sich als Engel "beworben"

Die Aktion findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt und ist auf Initative von Sarah Lenz, der ehemaligen Kulturreferentin, entstanden. Denn was gibt es Passenderes in der Weihnachtszeit, wenn ein Rathaus genau 24 Fenster und Türen hat? Die Engel werden von den Schulen ausgewählt oder haben sich direkt bei der Stadt beworben. „Dieses Jahr war die Nachfrage, ein Engel zu sein, extrem hoch. Der Mädchenanteil ist etwas höher, aber wir haben auch Jungs“, sagt die Kulturreferentin. Das Thema in diesem Jahr,„sagenhafte Weihnacht“, ist bei den Kindergartenkindern und Schülerinnen und Schülern sehr gut angekommen, freut sich Victoria Schrödersecker. So haben die Kinder viele Sagen und Märchen in Kindergarten und Schule gehört. Das erste Türchen haben am Freitagabend die Engelchen der Grundschule am Ipf geöffnet. Davor gab es die Geschichte vom „Froschkönig“ zu hören.

Bürgermeister Gunter Bühler freute sich, dass man mit der weißen Schneedecke das perfekte Wetter für diesen Anlass „bestellt“ hatte. Weihnachtliche Klänge der Stadtkapelle Bopfingen und Glühwein von der Wichtelalm brachten die Besucher in weihnachtliche Stimmung. Zusammen mit der Feuerwehr haben die Schülerinnen und Schüler zuvor noch den Weihnachtsbaum am Marktplatz festlich geschmückt. Die Adventszeit kann also kommen.