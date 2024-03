Bereits zum neunten Mal haben die „Bopfinger Impulse“ in der Schranne im Bopfinger Rathaus stattgefunden. Den klassischen Neujahrsempfang gibt es in Bopfingen nicht, hier finden die Bopfinger Impulse statt. Traditionell mache man keinen, sagte Bürgermeister Gunter Bühler in seiner Begrüßung. „Wir haben uns bei den Bopfinger Impulsen vorgenommen, zu Beginn des Jahres nach vorne zu blicken, zu sehen, was das Jahr für uns bereit halten wird“, so Bühler.

Julian Schwarz steht an der Seite des Rathauschefs

An Bühlers Seite stand Julian Schwarz, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins. „Ein Impuls löst immer etwas aus, und genau das möchten wir mit den Bopfinger Impulsen erreichen“, so Schwarz. Diese Impulse sollen durchaus auch untereinander entstehen, nach den eigentlichen Reden Bühlers und Schwarz und natürlich des diesjährigen Hauptredners, Landrat Joachim Bläse. An die rund 200 Besucherinnen und Besucher gewandt, sagte Schwarz: „Sie alle sind Impulsgeber für Bopfingen. Sie sind es, die in Bopfingen etwas bewegen, die Bopfingen bewegen.“ Ebenfalls zu Gast waren der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter und Rainer Wieland, Vizepräsident des Europäischen Parlaments.

Schwimmlehrer werden besonders geehrt

Ehrengäste an diesem Abend aber waren andere. Die Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer der DLRG Bopfingen und der DLRG Trochtelfingen. „Sie haben mittlerweile Hunderte Kinder bei sich gehabt und ihnen das Schwimmen gelehrt im Bopfinger Hallenbad. Seitdem das Hallenbad existiert, werden es wohl 5000 Kinder und Jugendliche gewesen sein“, so Bühler. In den vergangenen Jahren aber sei es zu einem größeren Anmeldestau gekommen, sodass die Kinder nur auf einer Warteliste gelandet seien. Als dann im Zuge des Ukrainekriegs das Bad geschlossen wurde, Gas gespart werden sollte, „wurde diese Liste leider nicht kürzer“, so Bühler. Durch diesen Notstand galt es in der Folge, noch viel mehr Schwimmkurse anzubieten. „Und genau das haben die beiden DLRG-Gruppen aus Bopfingen und Trochtelfingen ehrenamtlich und mit ganz großem Einsatz toll gewuppt“, lobte Bühler. Pro Jahr sind es rund 100 Kinder, die von bis zu 15 Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrern betreut werden.

Den Krisen zum Trotz positiv in die Zukunft blicken

Den vielen Krisen zum Trotz wollte man speziell an diesem Abend positiv in die Zukunft blicken. In Bopfingen baue man in diesem Fall in erster Linie auf den Zusammenhalt, der definitiv vorhanden sei, wie Julian Schwarz sagte. Bopfingen habe sich „trotz lähmender Bürokratie“ gut entwickelt, weil es geschafft werde, dass die Stadt dennoch in Bewegung bleibe, ergänzte Bühler. An die Politik gewandt sagte Bopfingens Rathauschef, dass man die „dynamischen Kräfte“, die „Unternehmer“, die „Macher“ in Deutschland „endlich wieder von der Leine lassen sollte. Ich bin mir sicher, dass wir dann die Wachstumskräfte entfesseln werden, die wir so dringend nötig haben“.

Auch die Standardthemen

stehen in Bopfingen auf dem Programm

Natürlich sind auch in Bopfingen die aktuellen Standardthemen nicht von der Hand zu weisen, beispielsweise die Infrastruktur oder das Wohnen. Letzteres bleibe ein Grundbedürfnis, so Schwarz, müsse vor allem bezahlbar bleiben. „Wohnen ist ein wesentlicher Faktor, um jungen Menschen eine Zukunft in Bopfingen möglich zu machen und dafür zu sorgen, dass Bopfingen Heimat bleibt oder Heimat werden kann.“ Insgesamt sei man stolz auf die ansässigen Unternehmen, die für das Wachstum Bopfingens maßgeblich seien. Schwarz hob dann aber doch das Invest von 100 Millionen Euro der Firma Holzwerke Ladenburger in die klimafreundliche Produktion und Energiegewinnung hervor, „hier regional, bei uns in der Region“, freute sich Schwarz. Die Wertschöpfung in der Region zu halten, sei immens wichtig für die regionale Entwicklung, „vielleicht ist das ja auch schon ein entsprechender Impuls.“

Bopfingen ist wichtiger

Anker für den ländlich strukturierten Raum

Wirtschaft müsse sich weiterhin in Bopfingen entwickeln können und es sei Aufgabe der Stadt, so Bühler, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. „Darüber hinaus ist Bopfingen für den ländlich strukturierten Osten des Landkreises ein wichtiger Anker, um Infrastruktur festmachen zu können, die auch über Bopfingen hinaus für die Versorgung der Menschen in der Region zur Verfügung steht“, sagte Bühler - und damit habe die Entwicklung Bopfingens eine Dimenison der Verantwortung für die Region.