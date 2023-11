Warum das Bopfinger Bauprogramm 14,8 Millionen Euro umfasst

Das Bauprogramm für 2024 ist dem Technischen Ausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung in der Schranne vorgestellt worden.

Die geplanten Baumaßnahmen betreffen Schulen, Denkmalpflege, Kindergärten, Sportstätten und andere öffentliche Einrichtungen in der Stadt und ihren Ortschaften. Bürgermeister Gunter Bühler und sein erster Beigeordneter Andreas Rief erläuterten das Zahlenwerk das sich auf 14,8 14,8 Millionen Euro summiert. 7,2 14,8 Millionen Euro stehen hierzu als Einnahmen im Blick, inklusive Förderungen, so dass noch 7,6 14,8 Millionen aufzubringen sind. Wie und ob das möglich ist, wird in der Gemeinderatssitzung im Dezember zu entscheiden sein.

Ein großer Ausgabenposten hierin ist „Die fürstliche Keltenwelt am Ipf“ mit 3,8 14,8 Millionen Euro. Allerdings gebe es hier beträchtliche Zuschüsse, sodass der Stadtverwaltung noch rund eine Million Euro verblieben. Am Beispiel des Umbaus und der Sanierung des ehemaligen Spitals gab Bürgermeister Gunter Bühler auch Einblicke über „unvorhersehbare Hemmnisse“ durch Mitspracherechte übergeordneter Behörden. Bei der Sanierung des Spitals könnte das eintreffen. Denn mit 850.000 Euro für Erneuerungen am Dachstuhl, die sich jetzt bereits Geplantes vermehrten werde ein „Schwellenwert“ überschritten, über diesem verpflichtend europaweit ausgeschrieben werden müsse.

Ein anders Beispiel zum „Joch der Bürokratie“ gab Bühler zur Bewirtschaftung des Freibads. Kaum sei man froh darüber gewesen einen Pächter für das dortige Kiosk gefunden zu haben, stehe das jetzt schon wieder auf der Kippe, denn einer gewünschten gastronomischen Bewirtschaftung über die Öffnungszeiten des Badebetriebs hinaus, stünden Haftungsgründe im Wege. Diskussionen darüber und auch spaßige Anmerkungen gab die „Idee“, das Schwimmbecken zu umzäunen, damit im abendlichen Gastbetrieb niemand hineinfallen und so dem Ernstfall mit folgender Haftung vorgebeugt werden könne.

Auch eine eingegangene Klage über die Bewässerung eines Sportplatzes nannte Bühler, als der Ausbau von Sportstätten dran war. Nach Auffassung des Klägers habe sich durch Wasserentnahme aus der Eger während der Trockenheit vergangenen Sommers der Grundwasserspiegel gesenkt. Auf der Suche nach einer Alternative war man sich einig darüber, dass eine Bewässerung aus dem Trinkwassernetz weder ökonomisch noch ökologisch zu vertreten sei. Grundsätzlich auf Bewässerung zu verzichten, würde im Rasen Schäden von 25.000 bis 30.000 Euro verursachen, was man auch nicht in Kauf nehmen wolle. Wo die geologisch Formation Erfolg verspreche, wurde Brunnengraben als Zukunfts-Sportrasen-Wasserquelle in Erwägung gezogen.

Bei allen anderen besprochenen Sanierungsprojekten tauchte mehrere Mal die Frage nach CO2- neutralem Heizen auf. Bürgermeister Bühler sieht hier erst sinnvolle Möglichkeiten, wenn ein Fernheiznetz geschaffen werden könnte. Nicht nachvollziehbar war für den Ausschuss, dass für mehrere Kindergärten neue Garderoben auf der „Wunschliste“ standen. Bürgermeister Günter Bühler sagte in diesem Zusammenhang, dass er bei Terminen vor Ort hier keinen Bedarf gesehen habe, wolle sich aber demnächst nochmals in allen Kindergärten ein „Bild machen“. Dann könnte ein solches in fotografischen Ausfertigungen dem Gremium zugehen, wie es in der Sitzung unter anderem gefordert wurde.