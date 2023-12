Auch die Stadt Bopfingen legt mit einem Zahlungsmittelbedarf von minus 2,3 Millionen Euro für 2024 ein negatives Haushaltsergebnis vor. Bürgermeister Gunter Bühler sprach von einem „schwierigen Haushalt“, stimmte den Gemeinderat auf anspruchsvolle Zeiten ein, versicherte aber, dass die Stadtverwaltung kein Geld verprasse. Investitionen seien angesichts der angespannten finanziellen Lage nur schwer möglich. „Wir werden Standards hinterfragen müssen und Leistungen überprüfen“, so Bühler.

Der Bopfinger Haushalt weist ein Gesamtvolumen von 55 Millionen Euro auf. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 30,7 Millionen, die ordentlichen Aufwendungen auf 35,4 Millionen Euro. Die Hauptgründe für das am Ende negative Ergebnis sind laut Gunter Bühler zum einen, dass Bopfingen circa 1 Million Euro weniger an Schlüsselzuweisungen erhält.

Hohe Kosten treffen Bopfingen hart

Außerdem seien die Personalkosten, insbesondere bei der Kinderbetreuung, mit veranschlagten Aufwendungen von über zehn Millionen Euro in 2024 stark gestiegen. Zudem müsse die Stadt 1,1 Millionen Euro mehr an Kreisumlage an das Landratsamt abführen.

Ein Thema, dass Bühler auch in seiner Rolle als Kreisrat beschäftigt: „Die Kreisumlage steigt, wenn das Kreisdefizit steigt, erklärte der Bürgermeister und verwies auf die hohen Verluste der Kliniken Ostalb.

„Das wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit aller Städte und Gemeinden aus.“ Insbesondere den Haushalt einer Stadt wie Bopfingen, die mit erwarteten Gewerbestreueinnahmen von 5 Millionen Euro eine vergleichsweise geringe Steuerkraft hat, treffe dies hart.

All diese Gründe führen am Ende zu einem Defizit von 3,3 Millionen Euro, rechne man die Abschreibungen dagegen, komme man bei den genannten minus 2,3 Millionen Euro heraus.

Stadt investiert trotzdem

Welche Auswirkungen das auf künftige Investitionen haben wird, erklärte Bühler anhand des Breitbandausbaus. Im laufenden Jahr habe die Stadtverwaltung sechs Millionen Euro in den Netzausbau gesteckt, um sich die Gelder zu einem späteren Zeitpunkt über Förderprogramme wiederzuholen. „So etwas werden wir 2024 nicht tun können“, betonte der Bürgermeister.

Trotz allem will die Bopfinger Verwaltung auch im kommenden Jahr 16,8 Millionen Euro, vorrangig in Bauprojekte, investieren. Knapp sieben Millionen davon seien neue Projekte, der Rest falle durch Altmaßnahmen an.

Insbesondere soll Geld in das Neubaugebiet „Im Neufeld“ fließen, ebenso wie in die restliche Erschließung des Industriegebiets Flochtberg. Mittel- bis langfristig erhofft sich die Verwaltung dadurch höhere Gewerbesteuereinnahmen.

Auch in der Zukunft werden die finanziellen Herausforderungen Bopfingens nicht weniger werden. Durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2026 und den Mehrbedarf an Kitas zum Beispiel.

Doch auch die Räumlichkeiten der Feuerwehren müssen früher oder später ausgebaut werden: „Neue Feuerwehrautos passen teilweise gar nicht mehr in die Wachen“, sagte Bühlerund fügte an: „Die Aufgaben gehen nicht aus.“