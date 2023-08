Von Pferden, Feuer und Handwerk

Auch in diesem Jahr kehren die Akteure, Gruppen sowie Darsteller und Darstellerinnen der frühkeltischen und keltischen Eisenzeit zum Ipf bei Bopfingen zurück. Nach bereits zwei erfolgreichen Museumsfesten laden die Museumsbeauftrage und die Kulturbeauftragte der Stadt auch in diesem Jahr alle Interessierten am 9. und 10. September in das Freilichtmuseum am Ipf ein.

Spannende Vorführungen im Bereich Handwerk, Reitkunst und das Alltagsleben der Eisenzeitlichen Bevölkerung in Süddeutschland warten auf die Besucher, alle Führungen auf den Ipf sind kostenfrei. Und wer nicht nur etwas über die Kelten erfahren, sondern in die Flora und Fauna des Ipf eintauchen möchte, dem bieten ausgebildete Kulturführerinnen Rundgänge und Führungen zum Thema Geologie und Naturraum an. Wieder einmal steht der Ipf ganz unter dem Motto „Kultur und Natur hautnah erleben“.

Seit 2019 wird der Ausbau des Freilichtgeländes am Fuße des Ipf, durch Zuwendungen gefördert. Die Besucher können näheres zu den geplanten Maßnahmen erfahren und gleichzeitig in das keltische Erbe am Ipf eintauchen. Zwischen Brettchenweben, Färbetechniken der Eisenzeit, den Keltenreitern und Archäotechnikern, die auf heißem Feuer schmieden gibt es in diesem Jahr erstmalig eine Feuershow und Verpflegung für die ganze Familie.

Um den Naturraum Ipf zu schützen, bietet die Stadt Bopfingen einen kostenfreien Shuttleservice vom Ipfmessplatz an. Dort stehen Parkplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung und ein eng getakteter Shuttleservice garantiert einen umweltverträglichen Aufenthalt. Es wird darauf hingewiesen, dass am Ipf und der Zufahrt zum Ipf keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Der Veranstalter bittet dringlich vom Shuttleservice Gebrauch zu machen. Auch in diesem Jahr ist der Eintritt zum Keltenfest an beiden Tagen kostenfrei, zum Erhalt und Schutz des Natur– und Kulturraumes wird jedoch um Spenden gebeten.