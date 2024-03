Silvia Hubel vom Städtischen Kindergarten „Sonnenschein“ ist fassungslos: Die Spendenbox des Kindergartens, die sie beim Discounter Aldi aufgehängt hat, wurde gestohlen.

Die Einrichtung durfte im Rahmen einer Aktionv von Aldi bei dem Discounter eine Spendenbox aufstellen, in die Kunden ihre Pfandbons werfen können. Zusammen mit den Kindern habe man ein Plakat gestaltet und die Kiste aufgestellt, sagt die Kindergartenleiterin. Bereits in der Vergangenheit habe man auf diese Weise Pfandbons gesammelt und etwa 100 Euro an Spendengeldern sammeln können.

Geld für Matschtisch

So habe man finanzielle Unterstützung für eine Hängeschaukel bekommen. Mit der neuen Box habe man Geld für einen Matschtisch im Garten sammeln wollen, sagt Hubel. Aber diese ist jetzt verschwunden. „Wir und der ganze Elternbeirat sind fassungslos. Wer macht denn sowas?“, fragt sich die Erzieherin. Besonders ärgerlich sei, dass man kommende Woche mit den Kindern zu Aldi fahren wollte und die Kiste öffnen. Anzeige habe man bisher noch nich erstattet. Silvia Hubel ist im Kontakt mit dem Filalleiter.

Neue Spendenbox wird aufgehängt

Auch beim Discounter bedauert man den Vorfall sehr, wie eine Sprecherin von Aldi Süd auf Nachfrage mitteilt. Man sei bemüht, zusammen mit dem Kindergarten schnellstmöglichst eine neue Box aufzustellen. Die haben die Kindergartenkinder laut Silvia Hubel am Freitag gleich gebastelt.